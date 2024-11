Sanz Merino advierte que Gallardo se "equivoca de adversario" al pedir que la Junta gestione bonificaciones en peajes

El consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, comprueba la recogida de datos on line en su visita a un silo de sal para vigilancia Invernal de carreteras

El consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, comprueba la recogida de datos on line en su visita a un silo de sal para vigilancia Invernal de carreteras - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha advertido al portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, se "equivoca de adversario" al pedir a la Junta gestione bonificaciones que alivien el gasto a transportistas y viajeros que deben abonar los peajes de las autopistas de Segovia y Ávila ya que son de titularidad estatal.

De esta forma se ha expresado el titular de Movilidad en relación con las declaraciones realizadas ayer por parte de García-Gallardo, quien aseguró en Segovia que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, es "el mejor discípulo de Pedro Sánchez" al gobernar "de espaldas a las Cortes" y no aplicar una iniciativa "aprobada por mayoría para la bonificación al menos en un 25 por ciento los peajes de aquellos usuarios que viajen por motivos laborales de manera recurrente a Madrid por la AP-6".

A este respecto, Sanz Merino ha señalado que la Administración autonómica y el PP regional han reiterado la necesidad de que se establezcan bonificaciones en la AP-6, AP-51, AP-61 y en la autopista entre León y Astorga, y la razón que ha esgrimido es que "se debe cumplir con la equidad a todas las regiones de España".

"Sí hay bonificaciones en la autopista que une León y Asturias, la AP-66, que incluso se han mejorado a finales de verano, o en la autopista del Atlántico en Galicia, también con bonificaciones, o en la circunvalación de Alicante, la A-P3, que también estableció la gratuidad", ha explicado el consejero, al tiempo que ha asegurado que cree que se puede "abordar eso para las autopistas de Castilla y León, pero debe hacerlo el titular de la carretera y quien tiene que abordar las bonificaciones es el titular".

Sanz Merino ha asegurado que este argumento es el que "siempre se ha mantenido" desde la plataforma conjunta en la que este punto de vista se había mantenido y compartido con Vox.

No obstante, ha remarcado que no se entiende bien cuál es el planteamiento dirigido a la Junta, que "no tiene titularidad ni ningún interés ahí". "Quiero creer que es un mensaje para intentar quedar bien en la reunión que tuvo con los transportistas segovianos", ha precisado Sanz Merino.

FALTA DE COMPETITIVIDAD

Para el consejero, los argumentos de queja de los transportistas los comparte tanto el gobierno regional como el Grupo Político Popular, respecto a la falta de competitividad que se origina para los vehículos pesados, al tener que pagar peaje para moverse desde o hacia Madrid.

Por ello, la solución "más coherente" para el Ejecutivo autonómico es la propuesta de replicar y emular algo que ya se está haciendo en otros sitios, como es el aplicar las bonificaciones que hay en esas otras vías de distintos lugares de España.

En este sentido, el titular de Movilidad ha puesto de relieve la la "contradicción" de García-Gallardo dado que, en su cargo de vicepresidente de la Junta hasta el mes de julio defendía el punto de vista que expone el PP y que es el que ha razonado el consejero, mientras que tras su salida del equipo de Gobierno mantiene otra postura distinta, lo que constituye un "planteamiento errado".

"Si no hubiera bonificaciones por parte del Gobierno central en los casos explicados, se podría hablar de alguna circunstancia de este tipo, pero lo razonable es pedir al gobierno que tenga un tratamiento igual para todas las zonas del territorio", ha incidido el consejero.

De hecho, ha insistido en señalar que García-Gallardo ha cambiado de criterio y ha "llamado a la puerta que no es", por lo que se "confunde de adversario", como habitualmente hace desde que abandonó el gobierno de Castilla y León.