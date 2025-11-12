Sanz Merino no ve adecuado prever una posible deuda por disolución de la SVAV e insiste en alinearse con Carnero

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha considerado que, si bien no es competencia de su departamento, no ve "fundamento" por "puras razones de hermenéutica jurídica" que la Junta prevea en los presupuestos de 2026 una cantidad para la deuda que pudiera generar la posible disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), al tiempo que ha recordado que el Gobierno autonómico está "más cercano" a los postulados del Ayuntamiento y apuesta por mantener esa entidad y modificar el convenio de 2017.

Así lo ha señalado Sanz Merino durante el turno de réplica en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León en la que ha presentado las cuentas de su Consejería, y en la que el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea se ha preguntado "dónde están los 150 millones de euros" que estima que debería aportar la Junta como deuda comprometida si el Ministerio de Transportes prospera en su intención de disolver la SVAV ante las diferencias con el Ayuntamiento sobre el proyecto ferroviario.

Sanz Merino ha apuntado a Igea que su departamento no incluye partida para ese asunto porque no es de su competencia, sino que la Consejería representada en la SVAV es la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Aun así, ha disertado sobre el papel de la Junta en ese conflicto entre el Ministerio y el Ayuntamiento, en el que la Administración autonómica se encuentra "más cerca de los postulados" del ejecutivo del 'popular' Jesús Julio Carnero.

"En este momento carece de fundamento hacer la previsión de deuda por puras razones de hermenéutica jurídica", ha subrayado, entre otras cosas porque desde el punto de vista del Derecho Mercantil, disolver una sociedad como la SVAV "tiene bastante más complejidad" de lo que se plantea por parte del Ministerio de Transportes, al tiempo que dudado de la cifra de que a la Junta le correspondiera aportar 150 millones de euros como consecuencia de la deuda pues entiende que será la aplicación de la ley de Sociedades la que lo determine.

En cualquier caso, ha reconocido que la SVAV generará una "larga discusión" y ha hecho "votos" porque "se reconduzca todo", se llegue a acuerdos porque desde el punto de vista urbanístico toda la operación del soterramiento que defiende el Consistorio vallisoletano sería "un antes y un después" para la ciudad. Por eso aboga por recomponer el convenio de 2017 en el que las administraciones socias pactaron una operación ferroviaria sin soterramiento.

En cuanto a las críticas de Igea a la estación de autobuses, a la que ha calificado de "basura", Sanz Merino ha defendido que la Junta ha estado "en espera" ante la "indefinición" en el seno de la SVAV sobre el proyecto ferroviario.

De hecho, ha considerado que la evolución de los hechos ha "dado la razón" a la Junta con el proyecto que tiene actualmente en ejecución para renovar la estación de autobuses situada en la calle Puente Colgante dado que en el convenio de 2017 se contemplaba una nueva terminal "soterrada", cuando el proyecto de la estación de ferrocarril que ha puesto en marcha el Ministerio es en superficie.

Sanz Merino ha apostado por concluir las obras lo antes posible para mejorar una terminal que ha reconocido que "no puede seguir" en el estado que tenía hasta ahora.