Sanz Merino ve "plenamente justificada" la reforma de la estación de autobuses de Valladolid: "Es una solución adecuada"

Destaca que el modelo de movilidad y conectividad de la Junta es "diametralmente opuesto" al del Gobierno central, que suprime paradas

VALLADOLID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha asegurado que el proyecto de reforma de la estación de autobuses de Valladolid por cinco millones está "plenamente justificado" ante una situación "insostenible" de "indeterminación" y la existencia de unas instalaciones "poco dignas" para los más de cinco millones de viajeros que hacen uso de ellas.

De esta forma ha defendido el titular de Movilidad, en una entrevista concedida a Europa Press, esta intervención de reforma que se presentó el 13 de diciembre y que en 2026 verá la luz tras el compromiso del actual equipo de Gobierno de modernizar estas instalaciones que "van a mejorar la calidad de vida de los vallisoletanos y de todos los visitantes".

"Yo creo que en este momento es la solución y no es una pérdida de tiempo", ha expresado el consejero en relación con las críticas del PSOE en la capital vallisoletana, para después recordar que en 2017 se firmó un convenio que constituyó la Sociedad Valladolid Alta Velocidad donde había una previsión de hacer una nueva estación en los terrenos donde se han liberado los talleres de Renfe.

Sanz Merino ha remarcado que se trata de una "buena idea", si bien dicha previsión se puede percibir como el proyecto de futuro desde el punto de vista de la intermodalidad entre la estación de tren y la de autobuses.

No obstante, ha señalado que hay tres elementos que siete años después hacen que haya que repensar la situación, como son que todavía no se haya producido ninguna materialización de la estación por el retraso en diferentes infraestructuras que se tenían que haber abordado, lo que hace que el estado de la misma "no sea acorde a la importancia que tiene y el número de usuarios que la utilizan".

Pero el hecho objetivo es que a día de hoy "no se ha producido ni lo uno ni lo otro y esto es insostenible", ha subrayado el titular de Movilidad, ya que "casi ocho años es un tiempo más que razonable para esperar el desarrollo de esta situación".

Ante esta situación de "indeterminación", ha defendido Sanz Merino, la Junta "no puede seguir esperando" y ofreciendo unas instalaciones "poco dignas" a los casi cinco millones de usuarios anuales que pasan por la estación de Valladolid.

"Creemos que hay que dar alguna respuesta después de siete años y creemos que hay que actuar ya. Por eso nos hemos embarcado en esta operación de reforma, que está justificado", ha apostillado el consejero de Movilidad en relación con esta cuestión, si bien ha indicado que probablemente en el medio y largo plazo "se llegue a la conclusión de que finalmente se actúe para hacer la nueva estación".

Así que, a la pregunta inicial, perdón por la extensión de una respuesta, yo creo que sí, que está plenamente justificado el hacerlo ahora, por las razones que acabo de exponer, que son, yo creo que, bastante contundentes.

MODELO DE GESTIÓN

En este ámbito, Sanz Merino también se ha referido a que la Junta tiene una política "muy clara" en materia de movilidad y conectividad del transporte, que es la que ha desarrollado y pasa por un modelo en una Comunidad donde el 90% de las principales líneas de transporte por autobús son "deficitarias", mientras que un 63% tienen menos de 5.000 viajeros al año, por lo que "haciendo un cálculo coste-beneficio habría que eliminarlas".

Sin embargo, el consejero ha destacado que la política de la Administración autonómica ha sido "diametralmente opuesto" a la del Gobierno central, pues ha apostado por mantener esos servicios para que puedan ser utilizados por los ciudadanos de poblaciones rurales.

Un ejemplo de esta postura del Gobierno regional es el sistema de transporte a la demanda que tiene la misión de cubrir el déficit que tienen las empresas concesionarias por la explotación de sus servicios. "A diferencia del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, la Junta no se ha apoyado en la escasa utilización para suprimir paradas, sino que ha intentado dar transporte a los ciudadanos vivan donde vivan para mantener la capilaridad y la intensidad de los servicios en el medio rural".

De hecho, ha recordado que la Junta más de 40 millones anuales a mantener un servicio que en términos económicos "no tendría razón de ser", pero en términos sociales y políticos para contribuir al mantenimiento de la población en el medio rural supone una medida "fundamental".