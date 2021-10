Sara Rivero, sobre su corto 'Castilla Mal': "En los habitantes de Castilla existe una herida de autoestima"

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz vallisoletana Sara Rivero (1985, Medina del Campo), embajadora del Premio Valladolid Ciudad Creativa, estrenará en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) su último trabajo, 'Castilla Mal', un corto realizado para el Notodofilmfest y Valladolid Film Office que busca servir de inspiración a quienes rueden sus cortos en la ciudad y se presenten al premio.

"El festival de cine online Notodofilmfest me invitó a ser embajadora del premio Valladolid Ciudad Creativa y, dentro de la propuesta, también me invitaban a que yo presentara mi propio cortometraje. Me pareció una buena oportunidad para hablar de nuestra relación con el territorio", ha señalado Rivero a Europa Press.

Así, 'Castilla Mal' aborda un futuro "cada vez es más inexistente fuera de las grandes ciudades". "No digo que esté bien ni que esté mal irse. Cada uno hace lo que quiere o lo que puede. Simplemente pongo a un personaje en la experiencia de huída hacia delante y muestro el conflicto que eso le provoca. Ese conflicto no es castellano, es universal", ha matizado la realizadora vallisoletana.

"Castilla es de una riqueza histórica, arquitectónica, monumental, natural y gastronómica absolutamente increíble; pero la percepción de Castilla fuera puede que sea un cliché, por puro desconocimiento. Lo que existe en los habitantes de Castilla es una herida de autoestima colectiva bastante grande, y hasta que no reivindiquemos y conectemos con lo nuestro, que es mucho y muy rico, puede que sigamos siendo un cliché para los demás", ha explicado Rivero.

La voz en off de la actriz nacida en Medina del Campo conduce al espectador en esta cinta que abre un espacio de reflexión en torno a la experiencia de "marcha, abandono y huida" del lugar de nacimiento.

"Mi voz es una construcción poética compuesta por muchas voces de una misma generación", señala la actriz medinense, quien apunta que "la revisión de nuestro histórico es un proceso natural que tiene que ver con las diferentes etapas de la vida. A casa se vuelve porque se sale. Todo es un círculo".

"La raíz es algo muy personal y muy concreto. Diferente en cada persona. Tu raíz pueden ser las manos de tu abuela, o El Corte Inglés de Callao. ¿Cuál es tu raíz? ¿Estás en paz con ella? Eso es todo", ha remachado, al tiempo que recuerda que todo "es simbolismo, es poesía" y que "las lecturas pueden ser muchas", por lo que anima a que cada uno saque sus propias conclusiones. De todos modos, agrega, "el corto no habla en términos de éxito o fracaso: no sabemos de los logros de ese personaje. Es algo mucho mas íntimo y visceral".

Ese dilema de la "huida hacia adelante", el viaje circular del regreso a casa y los contrastes entre tradición y vanguardia o el individuo y el territorio son los pilares de 'Castilla Mal', que se proyectará en el marco de Seminci este lunes, 25 octubre.

"Estrenar en Seminci me llena de alegría. Es la segunda vez que estreno allí y espero que no sea la última. Es un festival maravilloso", ha señalado la actriz, quien asegura que con cada nuevo trabajo experimenta un crecimiento natural: "¿Repetiré? Por supuesto que sí".