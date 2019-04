Saravia confirma que Urbanismo estudia una petición de ampliación por dos meses del plazo de las obras de la Plaza Mayor

Publicado 08/04/2019 19:15:13 CET

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha confirmado este lunes que Acciona, empresa adjudicataria de las obras de los nuevos accesos del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor, ha solicitado una ampliación del plazo por dos meses, sobre la cual debe pronunciarse el Consistorio.

En declaraciones a los medios de comunicación, Saravia ha criticado el planteamiento que ha tenido la oposición municipal con esta obra, especialmente el Partido Popular y ha lamentado que "parece que no gusta que se pueda realizar" la obra y que el equipo de Gobierno pueda cumplir lo comprometido.

El edil ha explicado que han surgido varias incidencias que considera "normales" en una obra "de estas características" y ha confirmado que la empresa adjudicataria pidió la ampliación del plazo durante dos meses, por lo que el Área de Urbanismo ha comenzado a recopilar información para determinar si las incidencias son suficientes para justificar que el retraso no es achacable a la empresa.

Si se decide así, el plazo, que inicialmente era de 138 días y que debería haber finalizado en la segunda quincena de marzo, se prolongará legalmente durante otros dos meses, pero si se comprueba que el retraso es "achacable a la empresa", ésta tendrá las penalizaciones recogidas en el contrato.

El edil de Urbanismo ha considerado que "todas las obras son complicadas" y en las que cuentan con la "complejidad" de los nuevos accesos al parking, "por el tipo de obra", pueden sufrir algunas incidencias relevantes, de las que Saravia ha enumerado hasta seis, como la ubicación de infraestructuras, sobre todo conducciones de servicios, que no figuraban en ningún plano o retrasos en los permisos.

En todo caso, ha destacado que la Plaza Mayor va a estar disponible para que a partir del próximo viernes pasen por ella "procesiones y procesiones, todas las que haga falta", pues se concluirá esta semana con la colocación de capas y adoquines. Esto era, como ha recalcado, "lo más urgente" y se ha llegado a tiempo.

Saravia ha recalcado que "llama la atención" que la oposición municipal dijera "primero que no se iba a poder hacer, luego que no iba a dar tiempo, que había problemas arqueológicos por bóvedas o arcos que dijo el PP que habían aparecido, pero no les hemos encontrado".

Después, ha continuado, aseguraron "que no van a poder celebrarse las procesiones", pero "cuando todo eso se ha solventado, ahora es el retraso", algo que sucede en esta obra "como en tantas", por lo que ha concluido que "parece que no gusta que se pueda realizar y se cumpla lo que hemos prometido".