Satse CyL exige "reforzar" la contratación de enfermeras para la campaña de vacunación

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Castilla y León ha exigido la contratación de enfermeras en la Comunidad para llevar a cabo la campaña de vacunación y dar así atención a los pacientes sin que se vea "mermada" y se "acumulen retrasos" en su asistencia.

Satse Castilla y León indica que un ejemplo es Palencia, donde no se van a reforzar los equipos de los centros de salud y lo que se hace es programar las agendas para introducir la labor de vacunación de la población.

En esta provincia, como ya ha denunciado Satse, las profesionales están "sobrecargadas de trabajo y es que muchas llevan cupo y medio de pacientes". Por ello, el Sindicato reitera la necesidad de "ampliar la plantilla".

Palencia no es un caso único en Castilla y León y esta situación se repite en el resto de España.

Entre las comunidades que, hasta el momento, tampoco han contratado refuerzos se encuentran Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Navarra y en las provincias de Barcelona y Tarragona.

La organización sindical señala que esta "sobrecarga laboral" que conllevan todas las campañas de vacunación, que se planifican para el tercer trimestre del año, puede suponer "frenar actuaciones y programas que desarrollan las enfermeras en los centros de salud y el bloqueo de agendas de estas profesionales, además de demoras en la atención a las personas con necesidades de seguimiento permanente".

"El impacto de las campañas de vacunación en las agendas de las enfermeras es muy alto, y detrás de él se encuentran personas desatendidas en campos de actuación urgentes. La asistencia sanitaria no puede ser negada, ni demorada, ni desatendida. Tampoco pueden negarse el desarrollo de las competencias preventivas y de promoción de la salud que tanto benefician a la población y que tienen una repercusión directa en la calidad de vida de las personas", señala el sindicato en un comunicado.

Las necesidades de enfermeras en picos de atención, como las campañas de vacunación, se agravan por el "déficit crónico" existente en el país y que se sitúa "a la cola" de Europa en número de enfermeras por mil habitantes, "pero también por la no cobertura de sustituciones, que no es efectiva al cien por cien, lo que se traduce en un menor número de profesionales disponibles".