La secretaría de Organización del PSOE ratifica a David Gago como candidato socialista a la Alcaldía de Zamora - EUROPA PRESS

ZAMORA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaría de Organización del PSOE ha ratificado a David Gago como candidato socialista a la Alcaldía de Zamora, después de comprobar que ha sido el único aspirante que ha presentado su candidatura en tiempo y forma dentro del proceso establecido por el partido.

De este modo, David Gago será quien encabece la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Zamora en las próximas elecciones municipales, "con el objetivo de gobernar en la ciudad y poner en marcha un proyecto de futuro para los zamoranos".

Desde el PSOE de Zamora destacan que Gago es "una persona preparada, con experiencia y con un profundo conocimiento de la ciudad, además de haber demostrado durante su actual responsabilidad como teniente de alcalde su capacidad de trabajo y de gestión".

La formación incide en que Gago "ha demostrado durante estos años que sabe trabajar por Zamora, que conoce las necesidades de la ciudad y que tiene la preparación necesaria para asumir el reto de liderar el Ayuntamiento. Zamora necesita un proyecto ambicioso, moderno y con capacidad para afrontar los retos que tiene por delante. David representa esa capacidad y ese compromiso para construir una Zamora mejor".

Con esta ratificación, el PSOE inicia una nueva etapa de cara a las próximas elecciones municipales, con David Gago al frente de un proyecto que tendrá como prioridad "mejorar la ciudad, generar oportunidades y hacer de Zamora una ciudad con más futuro".