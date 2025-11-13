Secretariado Gitano recibirá más de 300.000 euros para sus programas de empleo

Archivo - Imagen de archivo de la clausura de una edición del programa 'Aprender Trabajando y Formándote', de la Fundación Secretariado Gitano - JCYL - Archivo

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión de una subvención de 302.859 euros a la Fundación Secretariado Gitano (FSG) para financiar los programas de inserción socio-laboral que desarrolla la entidad y que se dirigen a la población gitana.

La subvención se destinará al desarrollo, durante el ejercicio 2026, de tres programas cofinanciados por el Fondo Estatal Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y que buscan activar y promover el acceso al empleo de la población gitana, especialmente, de los jóvenes.

Concretamente, la subvención permitirá el desarrollo de los programas 'Acceder Joven', 'Aprender Trabajando y Formatéate' e 'Itinerarios integrados de inclusión socio-laboral para la población gitana, ACCEDER (fomento del emprendimiento)'.

Los tres proyectos tienen como objetivo general el desarrollo de actuaciones que permitan compensar las desventajas de la población gitana, garantizando su igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Para ello, se incide en la mejora de la cualificación profesional, la formación en competencias digitales y sociales y en el estímulo para la profesionalización y el desarrollo de actividades emprendedoras.

La Junta, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) ha colaborado históricamente con la labor que desarrolla la Fundación Secretariado Gitano y particularmente con el desarrollo de estos programas. Esta colaboración se ha intensificado notablemente en los últimos dos años, con un incremento presupuestarios sostenido que ha triplicado la aportación económica desde el inicio de la legislatura.

La Fundación Secretariado Gitano, a través de estos programas que se financian, ha atendido a más de 3.440 personas gitanas entre 2022 y 2024, más de 700 personas gitanas consiguieron contratos laborales y otro número similar recibió formación cualificada.

A este balance habrá que sumar los resultados de las actuaciones que se están desarrollando a lo largo de este ejercicio 2025 con el apoyo económico de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Mientras, la subvención aprobada va destinada a financiar las actuaciones que se desarrollen, dentro de los citados programas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.