La sede de Protección Civil de Burgos encara una reforma integral con 1,3 millones de inversión

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, visitando las obras de la sede de Protección Civil. - EUROPA PRESS

BURGOS 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha reafirmado su compromiso con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil tras el inicio de las obras de remodelación integral de su sede, situada en la calle Juan Bravo. El proyecto ha contado con una inversión de 1,3 millones de euros y ha previsto un plazo de ejecución de diez meses para subsanar las deficiencias de un inmueble que data de finales de los años 70.

Ayala ha subrayado que esta actuación ha sido una prioridad desde el inicio de su mandato y ha recordado que, durante la etapa de Daniel de la Rosa al frente del Ayuntamiento, no hubo proyecto para estas instalaciones.

Los trabajos, que han sido adjudicados a Barrio Cameno y Grupo Herce, se desarrollan desde el pasado 9 de enero en el edificio que antiguamente albergó el laboratorio municipal. La reforma ha contemplado la reorganización de los 1.100 metros cuadrados útiles del edificio para adaptarlos a las necesidades actuales de la agrupación, que ha experimentado un notable crecimiento. Entre las mejoras, han destacado el refuerzo de la eficiencia energética, la sostenibilidad del sistema de calefacción y la instalación de un ascensor para garantizar la accesibilidad total entre las dos plantas.

Respecto al avance de las tareas, la regidora ha confirmado que la obra va en plazo y que los trabajos en la cubierta se intensificarán con la llegada del buen tiempo para evitar demoras. Además, ha descartado una paralización de las obras ante la prórroga presupuestaria, aunque ha lamentado la demora en la aprobación definitiva de las cuentas de 2026.

Finalmente, el equipo de Gobierno ha encarado la última fase para aprobar el presupuesto de forma definitiva el próximo mes de abril, según ha indicado el presidente de la comisión de Hacienda, Ángel Manzanedo. No obstante, el vicealcalde, Juan Manuel Manso, ha apuntado que el bloqueo presupuestario ha amenazado con lastrar inversiones como la reforma de la calle Frías o las obras de acceso en Villatoro.