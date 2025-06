La sede del PSOE de León amanece con pintadas ofensivas que JJSS tacha de "odio cobarde" que busca intimidar

LEÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede del PSOE en León capital, ubicada en la calle 19 de octubre, ha amanecido con pintadas ofensivas con mensajes como "hijos de puta", "corruptos" o "puteros", entre otras, un acto que Juventudes Socialistas (JJSS) ha tachado de "odio cobarde y fascismo cutre" y ha expresado que su objetivo es "intimidar".

A los mensajes anteriormente mencionados se suman los de "vendepatrias", "sinvergüenzas" y "cocainómanos" y, al parecer, se han llevado a cabo en la noche de ayer.

Estas pintadas son "cobardes y profundamente ofensivas", según ha publicado JJSS en redes sociales, quien ha precisado que sus autores buscan con este acto "intimidar y ensuciar" los valores de justicia social, igualdad, derechos y libertad que representa el socialismo.

"Lo que han hecho en nuestra casa del pueblo es odio cobarde y fascismo cutre. No son críticas, son insultos miserables de quienes no tienen ni ideas ni dignidad. A cada ataque, más firmeza. No nos van a callar", ha recalcado la organización socialista.

Frente a estos ataques, JJSS ha condenado "sin matices" cualquier forma de corrupción, "venga de donde venga". Asimismo, ha rechazado "rotundamente" el uso de la prostitución y el abuso como forma de poder y ha asegurado que la organización combate el machismo, la mentira y la hipocresía, "también cuando surgen cerca".

En este contexto, ha argumentado que no representan al PSOE quienes "traicionan" sus valores, sino quienes "dan la cara" en los barrios, las aulas y las calles defendiendo lo público "con dignidad". "No nos van a callar. No nos vamos a rendir. ¡No pasarán!', ha concluido.