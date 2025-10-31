Segovia aprueba la ordenanza de ocupación de la vía pública y nombra Hijo Predilecto a José Antonio Ruiz Hernando

SEGOVIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado todos los dictámenes presentados por el equipo de Gobierno, entre los que destacaba la Ordenanza Municipal Reguladora de la Utilización del Dominio Público, que afecta a la gestión de las terrazas de hostelería, al tiempo que ha concedido el título de Hijo Predilecto a José Antonio Ruiz Hernando, cronista de la ciudad.

La propuesta 'popular' ha salido adelante con los votos favorables de los concejales del Partido Popular, Vox y la edil de Ciudadanos, si bien el portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, ha justificado su voto en contra al razonar que "no se responde a la cuestión central que plantea esta ordenanza en cuanto a las terrazas sobre por qué se va a permitir que haya hosteleros que ocupen hasta 30 metros de calle en una sola terraza".

El concejal de Podemos, al exponer su razón para el voto negativo ha preguntado al pleno sobre "¿cuántas terrazas de este tipo hay en Segovia y qué interés general se está protegiendo aquí?".

Un punto aprobado por unanimidad ha sido el de la concesión del título de Hijo Predilecto de la ciudad a José Antonio Ruiz Hernando, actual cronista oficial de Segovia, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al conocimiento y difusión de la historia y el patrimonio segovianos.

También se ha aprobado, con los votos favorables de PP, PSOE, Vox, IU, Podemos y Ciudadanos, y la abstención de Vox, la renovación del reconocimiento de Segovia como Ciudad Amiga de la Infancia, así como la delimitación de un área de ordenación específica en las calles Antonio Machado y José Zorrilla, que permitirá iniciar la urbanización de esta zona, aledaña a la Delegación de Educación.

Más allá de las medidas concretas, todos los grupos han coincidido en señalar la necesidad de realizar un estudio técnico que aporte alternativas al actual sistema de gestión logística en la parte histórica de la ciudad.

Otra moción aprobada ha sido la presentada por el Partido Popular, orientada a garantizar la bonificación de los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61. A pesar de los distintos enfoques políticos, todos los portavoces han coincidido en lograr reducir o eliminar dichos peajes.

Por otro lado, se han rechazado las mociones de IU sobre el blindaje permanente de las viviendas de protección oficial; la defendida por VOX en relación a la soledad no deseada, y la presentada por el PSOE acerca de recuperar la actividad de cursos de formación para desempleados en el CIESS San Lorenzo de la Fábrica de Borra.