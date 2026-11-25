La concejal de Turismo, May Escobar, y el vicepresidente de Fecose, César Sanz. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado navideño de la plaza Mayor de Segovia abrirá el viernes 27 de noviembre con 21 casetas de madera y un gran árbol de Navidad con columpios, el 'Árbol Mágico', y permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2027.

El mercado navideño está impulsado por el Ayuntamiento de Segovia, a través de la Empresa Municipal de Turismo, y organizado por los comerciantes de Fecose (Federación de Comerciantes de Segovia), agrupación integrada en la Federación Empresarial Segoviana (FES).

La concejala de Turismo, May Escobar, ha destacado la importancia de la iniciativa para "dinamizar la actividad comercial durante las fiestas y ofrecer un espacio de encuentro a segovianos y visitantes".

El mercado contará con 21 casetas de madera, diez de ellas reservadas a comerciantes locales y once a participantes foráneos. En ellas habrá una amplia variedad de productos artesanales, artículos de regalo, decoración navideña, moda y complementos, bisutería, cosmética natural y propuestas gastronómicas.

La concejala de Turismo ha destacado cómo Ayuntamiento y comerciantes comparten "un mismo interés", al trabajar para que "la Navidad en Segovia se traduzca en oportunidades para el comercio de la ciudad".

Escobar ha presentado la nueva edición navideña junto al vicepresidente de Fecose, César Sanz, quien ha subrayado el trabajo de los comerciantes segovianos para que la iniciativa sea "una experiencia mágica".

Una de las principales novedades de esta edición es el 'Árbol Mágico', un gran árbol de Navidad con columpios, concebido como atracción familiar. Junto al 'Árbol Mágico', la plaza contará con un tiovivo tradicional y un fotomatón 360, en el que los visitantes podrán grabar vídeos en movimiento y llevarse un recuerdo original de su paso por el mercado.

La iluminación y la decoración crearán una ambientación navideña especial, con las casetas adornadas con guirnaldas naturales y con el entorno del quiosco de la Plaza Mayor ocupado por diez esferas holográficas LED de 360 grados, cuyas proyecciones mostrarán escenas navideñas y referencias a monumentos de la ciudad como el Acueducto y el Alcázar.

La oferta navideña se completará con el Tren Turístico, que funcionará desde el viernes 27 de noviembre hasta el 6 de enero. El horario del mercado, los viernes, sábados, domingos y festivos será de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas. El resto de los días, la apertura será de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Durante las fiestas, los horarios serán especiales: los días 24 y 31 de diciembre el recinto cerrará a las 19.00 horas, el 5 de enero terminará a las 20.00 horas y el 6 de enero abrirá a las 12.00 horas.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado por la mañana, aunque los comerciantes podrán abrir de forma voluntaria a partir de las 17.00 horas.

La concejala de Turismo y el vicepresidente de Fecose han concluido invitando a segovianos y visitantes a disfrutar de la propuesta navideña y a aprovechar la visita para apoyar al comercio de proximidad.

La concejal ha deseado que la visita a una caseta plaza "continúe en una tienda del barrio y termine alrededor de una mesa", en un ambiente que acerque a la "gente a la que se quiere".