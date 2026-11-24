SEGOVIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Segovia conmemorará este miércoles, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con una jornada de actividades institucionales, iniciativas de sensibilización y una manifestación convocada por el movimiento feminista.

La movilización principal tendrá lugar a las 19.00 horas, con salida desde la Puerta de los Sindicatos, en la avenida del Acueducto, y recorrido hasta la plaza de San Martín 'Las Sirenas').

La convocatoria la realiza el colectivo Segovia Feminista, que al final de la marcha leerá un manifiesto.

En cuanto a las instituciones, la Universidad de Valladolid celebrará a las 11.00 horas una lectura del manifiesto institucional en el ágora del Campus María Zambrano.

Una hora después, el Ayuntamiento de Segovia desarrollará su acto conmemorativo en la sala Julio Michel, situada en La Cárcel.

Por su parte, la Diputación Provincial ha programado a las 17.30 horas, en el Teatro Juan Bravo, el acto central de la iniciativa 'Entretejiendo igualdad para deshacer violencias'.

La jornada incluirá actividades en el medio rural: FEMUR (Federación Nacional de la Mujer Rural) celebrará en Hontalbilla, a partir de las 10.30 horas, una iniciativa con talleres, la presentación de una aplicación contra la violencia de género en el ámbito rural y la lectura de un manifiesto.

Como gesto simbólico, desde el anocher, el Ayuntamiento ha previsto iluminar con luz morada el Acueducto y la fachada del Ayuntamiento.