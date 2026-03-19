Segovia reunirá a 700 personas en la marcha 'Pasitos de Esperanza' en favor de la investigación del cáncer infantil

Cartel de la marcha. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de la marcha solidaria 'Pasitos de Esperanza' reunirá en Segovia este domingo, 22 de marzo, a 700 participantes que con su aportación colaborarán en la investigación contra el cáncer infantial.

En esta edición, el padrino de la prueba no competitiva será el atleta olímpico local Javier Guerra, según ha relatado el concejal de Deportes, Jesús Garrido. El concejal ha presentado el evento junto al presidente de la Cofradía de La Flagelación, Enrique Sanz, y al gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer, también de nombre Enrique Sanz.

La salida está prevista a las 10.30 horas desde la Parroquia de Nueva Segovia. El recorrido transcurrirá por las calles José Zorrilla, Muerte y Vida y San Francisco, y por la avenida del Acueducto hasta la iglesia de San Millán. Desde allí, los participantes continuarán por el paseo de Ezequiel González y la ronda de Juan II hasta el Alcázar, para después dirigirse a la Casa de la Moneda y concluir ascendiendo por el paseo de Santo Domingo de Guzmán hasta el Acueducto.

A fecha de hoy hay cerradas 550 inscripciones, y la organización confía, según la estadística de años pasados, en llegar a los 700 participantes. El evento cuenta con la colaboración de más de 60 establecimientos y empresas de la ciudad. La inscripción cuesta ocho euros por persona e incluye avituallamiento durante la marcha y una camiseta conmemorativa, hasta agotar existencias.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo en varios puntos hasta el mismo día de la marcha. El viernes 20 de marzo, de 18.00 a 20.30 horas, en el salón parroquial de Nueva Segovia. El sábado 21 de marzo, de 9.00 a 14.00 horas, en el establecimiento Deportes Decarrerilla. Y el propio domingo 22 de marzo, antes del inicio de la actividad, en el punto de salida.

El Ayuntamiento de Segovia, a través del Instituto Municipal de Deportes, participa en la organización mediante la cesión de espacios y la disposición de personal municipal para garantizar el desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes.

'Pasitos de Esperanza' nació como una iniciativa para aunar deporte y solidaridad, y se ha convertido en una de las citas más queridas del calendario social segoviano. En esta ocasión, la ciudad saldrá a la calle para caminar en apoyo a la investigación para ayudar a la infancia que se enfrenta al cáncer y a las familias que sufren esta enfermedad.