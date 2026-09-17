Segovia la Semana Europea de la Movilidad con el Parking Day en la calle José Zorrilla y una jornada sin coches

Imagen del Parking Day de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Segovia se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad con una programación que incluye, entre otras iniciativas, el Parking Day, una jornada en la que se transformarán plazas de aparcamiento de la calle José Zorrilla en un jardín efímero, y el Día Sin Coches, el día 22.

Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', el Ayuntamiento de Segovia pone el foco en esta Semana de la Movilidad en la manera en la que se desplazan los vecinos y promueve "una Segovia en la que caminar, utilizar el transporte público, desplazarse en bicicleta y recurrir a otros medios de movilidad sostenible sean opciones cada vez más sencillas y accesibles".

En este contexto, durante estos días se han programado actividades dirigidas a todos los públicos, especialmente a los escolares, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación incluye iniciativas vinculadas a la bicicleta, la movilidad activa, la participación ciudadana y la recuperación temporal del espacio público para otros usos, así como actividades de sensibilización que buscan que la movilidad sea un "elemento de calidad de vida, salud, seguridad y convivencia".

Entre las actividades programadas destaca el Parking Day, que se celebrará este viernes de la mano del equipo educativo de Segovia Educa en Verde, que transformará durante la mañana tres plazas de aparcamiento situadas en la calle José Zorrilla, números 56- 58, en una zona ajardinada.

Esta iniciativa invita a "reflexionar sobre el uso que se hace del espacio público" y sobre "la necesidad de disponer de más espacios verdes y de encuentro para la ciudadanía", con lo que se busca "poner de manifiesto que las calles pueden acoger diferentes usos además del tráfico y el estacionamiento de vehículos".

La educación vial y la movilidad sostenible tienen un peso específico dentro de la programación, que incluye así talleres sobre estas materias en las instalaciones del Parque Infantil de Tráfico, en los que los agentes de Policía Local explicarán a los alumnos diferentes cuestiones relacionadas con la Semana Europea de la Movilidad.

Además, dentro de las iniciativas de esta edición, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña de concienciación 'La ciudad conectada', dirigida específicamente a la comunidad universitaria con el objetivo de incrementar el uso del transporte público.

La campaña se articula a través de dos canales complementarios. Por un lado, contará con una presencia sostenida en redes sociales, adaptada a los formatos y hábitos de consumo informativo de este colectivo. Por otro, se distribuirán trípticos informativos en facultades, residencias, bibliotecas y en las principales paradas de la red de transporte público.

Estos materiales ofrecen información práctica sobre líneas, frecuencias, tarifas y títulos de transporte bonificados, con el objetivo de facilitar el conocimiento y el uso del transporte público entre los estudiantes.

Por último, la Semana Europea de la Movilidad concluirá el 22 de septiembre con la celebración del Día Mundial Sin Coches, una jornada en la que miles de ciudades de Europa y del resto del mundo reivindican un modelo de movilidad que reduzca la dependencia del vehículo privado y favorezca otros modos de desplazamiento.

Para ello se invita a la ciudadanía a dejar el vehículo privado siempre que sea posible y a probar otras formas de desplazarse por la ciudad, como caminar, utilizar el transporte público o recurrir a la bicicleta y otros medios de movilidad activa.

Ese mismo día se celebrará también un paseo escolar en bicicleta en el que participarán alumnos quinto y sexto de Primaria del CEIP Domingo de Soto, con un recorrido urbano de aproximadamente cinco kilómetros.