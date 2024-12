Los segovianos llena la Plaza del Azoguejo para presenciar el alumbrado del 'Pórtico de la Navidad'

SEGOVIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los segovianos han llenado la plaza del Azoguejo y parte de la avenida del Acueducto para presenciar el estreno de la iluminación del 'Pórtico de la Navidad', una galería formada por arcos de luz que recorre más de cuarenta metros de la avenida, y que es la mayor novedad de las fiestas navideñas en Segovia.

El Pórtico estará iluminado todas las tardes desde las 6 a las 12 de la noche, excepto los fines de semana y festivos, que alargará la iluminación hasta las 3 de la madrugada. Además de las arcadas de luz, la instalación consta de un espectáculo sonoro, que se ejecuta cada tarde, a las 7, las 8 y las 9, combinando una pieza musical compuesta ex professo para la navidad segoviana con los cambios de luces de las arcadas.

Junto al 'Pórtico de la Navidad' ya se ha inaugurado el belén municipal, que se muestra en La Albuera. Este año está formado por edificios de la Segovia del siglo XV y recrea parte de la ciudad, con detalles y rincones característicos y fácilmente identificables.

Por último, queda por abrirse el mercado navideño, que en esta edición se extiende entre la plaza Mayor y la plaza de Medina del Campo.

Según fuentes municipales, no se ha podido inaugurar junto a la iluminación, porque el espacio estaba reservado para la jura de bandera de Santa Bárbara, acto clásico de la Academia de Artillería que, finalmente, para honrar a las víctimas de la DANA y no hacer alarde público, se desarrolló en el patio de Orden de la Academia, aunque ya no ha habido tiempo material de acelerar la instalación del mercadillo navideño en la plaza Mayor.

Con estos estrenos, la ciudad se prepara para recibir a los visitantes que llegarán en el largo puente de la Constitución y la Inmaculada, con unas previsiones que anuncian una gran afluencia de viajeros.