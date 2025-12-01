La segunda edición de 'Participa en Verde' acercará la transición energética a Campaspero, La Seca y Viana (Valladolid)

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto al decano de IngenierosVA, Rafael Álvarez, presentan Participa en Verde. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid (IngenierosVA) y la Diputación de Valladolid impulsan la segunda edición de 'Participa en Verde', el programa que acerca la transición energética al medio rural y que este año se desarrollará en Campaspero, La Seca y Viana de Cega tras los exitosos resultados obtenidos el pasado año en Mayorga, Portillo y Nava del Rey.

Así lo han señalado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el decano de IngenierosVA, Rafael Álvarez, quienes han presentado esta nueva edición de una iniciativa pionera para promover una transición energética justa e inclusiva en los municipios rurales de la provincia.

El programa trata de ser una herramienta clave para acercar a la ciudadanía rural conocimientos, asesoramiento y soluciones reales en materia de energía.

El presidente de la Diputación ha explicado que la primera edición, que permitió la realización de auditorías para identificar mejoras "claras" de aislamiento, de instalaciones y de facturación fue un punto de partida "fundamental" para "crear conciencia y demostrar que el ahorro energético empieza por el conocimiento".

Por ello, se ha decidido no sólo dar continuidad al programa, sino consolidarlo y ampliarlo, ha explicado Íscar, quien ha afirmado que la iniciativa tiene un "impacto social", ya que se traslada el conocimiento necesario para los vecinos de la provincia puedan obtener un ahorro "real" en sus facturas y, a la vez, se garantiza que los beneficios de las energías limpias "lleguen a todos los rincones".

"Reforzamos la asesoría individual, ofreciendo una auténtica ventanilla de consulta para guiar a los ciudadanos en la ampliación de las medidas de ahorro", ha asegurado el presidente de la Diputación, quien ha señalado como novedad que 'Participa en Verde' ofrecerá un itinerario y una hoja de ruta concreta para la constitución de comunidades energéticas en estos municipios. "Con este proyecto nos aseguramos de que el medio rural sea también líder en eficiencia y en participación", ha añadido.

En este contexto, el decano de IngenierosVA ha incidido en que 'Participa en Verde' supone "llevar la ingeniería allí donde de verdad puede servir a la sociedad" y ha explicado que la primera edición permitió comprobar "en primera persona" cómo cuando la ciudadanía recibe "información clara" y un "acompañamiento técnico serio" es capaz de tomar decisiones que mejoran su vida y la de su entorno.

Así, ha recordado que en 2024 desarrollaron sesiones formativas, se resolvieron muchas dudas, se analizaron consumos reales y se llevaron a cabo auditorías energéticas en viviendas y en edificios públicos, gracias a lo cual pudieron plantear recomendaciones concretas, adaptadas a cada caso y "hoy ya están permitiendo ahorrar energía, optimizar instalaciones y entender mejor cómo funciona el consumo en cada hogar o negocio".

MODELO SOSTENIBLE

A su juicio, ese aprendizaje "compartido" es uno de los mayores logros del proyecto y para el Colegio tiene "un valor especial", ya que los ingenieros no solo trabajan en grandes infraestructuras o en grandes desarrollos industriales sino que también pueden y "deben" acercar su conocimiento a la sociedad, especialmente en un momento en que la transición energética "exige claridad, rigor y acompañamiento".

En este sentido, ha apuntado que al Colegio le corresponde aportar soluciones y "ayudar a que ningún municipio, por pequeño que sea, se quede atrás" y lo que pretenden es que cada persona pueda tomar decisiones informadas y que cada ayuntamiento disponga de herramientas útiles para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

La iniciativa se articula en tres grandes bloques formativos y de asesoramiento, especialmente diseñados para responder a las necesidades del entorno rural.

Así, se celebrarán dos jornadas, una sobre Agenda 2030 y el contexto europeo que trata de aportar una visión global del marco estratégico europeo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la transición energética y otra sobre comunidades energéticas en lo que se constituye como una sesión divulgativa abierta a la ciudadanía donde se explica el funcionamiento, beneficios, dificultades y potencial de estas iniciativas colectivas bajo el modelo PERTE EHRA con el fin de acercar modelos reales de participación energética.

Además, ingenierosVA realizará tres auditorías por localidad (dos viviendas y un edificio público o industrial) para analizar consumos, detectar oportunidades de ahorro y proponer recomendaciones adaptadas y los resultados se presentarán de forma comprensible para que los vecinos puedan conocer el estado del parque edificatorio y aplicar mejoras de manera autónoma.

'Participa en Verde' está completamente alineado con los ODS 7, 10, 11, 13 y 17, vinculados a energía asequible, reducción de desigualdades, sostenibilidad de las comunidades, acción climática y alianzas institucionales.

La Diputación ha incidido en que Castilla y León se ha consolidado como una referencia internacional en generación eléctrica limpia, con más del 92 por ciento de energía renovable y una producción de 25.142 GWh, situándose como región líder en aportación al mix energético verde del país y precisamente el proyecto busca trasladar esta transformación al nivel local, asegurando que los municipios rurales también se beneficien de este avance.

La evolución del proyecto confirma su impacto positivo y la creciente sensibilización social respecto a la transición energética. Con esta nueva edición, IngenierosVA y la Diputación de Valladolid tratan de reforzar su compromiso para dotar a los municipios rurales de herramientas, conocimiento y asesoramiento profesional, asegurando que la población pueda afrontar con garantías los retos energéticos del presente y del futuro.