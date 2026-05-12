La segunda edición de los Premios LEADER distinguirá a una PYME rural en cada una de las nueve provincias de CyL

La directora de la empresa 'Cocina de ideas en la naturaleza', situada en la localidad segoviana de Pradera de Navalhorno, Cristina Rueda, muestra sus instalaciones a la consejera González Corral - JCYL

SEGOVIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha anunciado que la segunda edición de los Premios LEADER, que acaba de convocar la Junta, distingurán a una PYME rural en cada una de las provincias de la Comunidad.

El reconocimiento se destina a distinguir los mejores proyectos impulsados en el medio rural de la Comunidad a través de los 44 Grupos de Acción Local (GAL).

La consejera ha realizado el anuncio de la convocatoria de los premios durante su visita a las instalaciones de la empresa 'Cocina de ideas en la naturaleza', situada en la localidad segoviana de Pradera de Navalhorno.

Las bases reguladoras de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) e incorporan la ampliación de la categoría 'PyME Rural LEADER', como ha resaltado Corral.

Así, mientras en la primera edición del galardón se reconoció una única iniciativa empresarial, en la presente convocatoria se otorgará un premio por cada una de las nueve provincias de la Comunidad.

González Corral ha explicado que el cambio tiene por objeto reforzar el equilibrio, la igualdad de oportunidades entre territorios y la visibilidad de las iniciativas desarrolladas en cada una de las provincias, así como promover el desarrollo local, el empleo y la cohesión social en las zonas rurales.

La titular de Agricultura ha detallado que el palmarés de la segunda edición tendrá las categorías 'Jóvenes con futuro', 'Pueblos vivos', 'Social Plus', 'Cooperación', 'Comunicación', 'Una vida' y la mencionada 'PyME Rural', que incluye sendos galardones provinciales.

También ha recordado que los premios contaron con una "gran aceptación" en su primera edición, dato que justifica la continuidad y la ampliación de la iniciativa.

PROGRAMA LEADER

El programa LEADER, instaurado en Castilla y León en 1991, articula su funcionamiento a través del desarrollo local participativo, cuya planificación recae sobre las propias comunidades rurales, organizadas en asociaciones público-privadas -los GAL, Grupos de Acción Local- que elaboran y ejecutan estrategias integradas a partir de los recursos y necesidades de cada territorio.

En la actualidad, los 44 grupos activos en la Comunidad prestan servicio a 2.214 municipios, cubriendo el 97 por ciento del territorio y el 93 por ciento de la población rural autonómica, lo que equivale al 44 por ciento de la población total de Castilla y León.

Los datos del período correspondiente al Plan de Desarrollo Rural 2014-2022 ilustran el alcance económico del programa: durante ese ciclo, LEADER gestionó 173 millones de euros en ayudas en toda la Comunidad -14,8 millones de ellos en la provincia de Segovia-, movilizando una inversión total que ha superado los 507 millones de euros, con 43 millones atribuibles al territorio segoviano.

En términos de empleo, el programa ha contribuido a la creación de 2.600 puestos de trabajo en el conjunto de Castilla y León, 180 de ellos en Segovia, y al mantenimiento de otros 16.000, de los que 2.049 corresponden a la misma provincia.

La nueva programación, enmarcada en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, contempla una inversión total de 98 millones de euros, de los que 8,9 millones se destinarán a los cuatro GAL de la provincia de Segovia.

En este periodo, la Junta ha elevado su aportación financiera del 14 por ciento registrado en el ciclo anterior hasta el 33 por ciento actual.

Hasta la fecha, los grupos ya han convocado sus respectivos programas de ayudas, han recibido alrededor de 1.400 iniciativas y han abonado los primeros 3,5 millones de euros.

El anuncio de la convocatoria ha tenido como escenario la empresa 'Cocina de ideas en la naturaleza', puesta en marcha en julio de 2015 por Manuel Moracho y Cristina Rueda, con el respaldo del Grupo de Acción Local Segovia Sur.

La compañía, especializada en el desarrollo de nuevos productos alimentarios, fue distinguida como 'PyME Rural' en el ámbito agroalimentario durante la primera edición de los Premios LEADER.

Su actividad abarca desde los aspectos agronómicos hasta los estudios de postcosecha, procesado y envasado, con una marcada orientación tecnológica en el mercado de productos hortofrutícolas.