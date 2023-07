Seis años de prisión por agresión sexual en Soria para un varón, que actuó junto a dos menores

SORIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a seis años de prisión a un varón, el único adulto participante en una agresión sexual a una joven en la que también participaron dos menores de edad. Al estar de acuerdo todas las partes, y al mostrar todas ellas su deseo de no recurrir, no se ha celebrado vista oral y la sentencia es firme. Concurre como atenuante la confesión de los hechos.

Estos hechos ocurrieron en septiembre de 2021. Después de tomar algo en un establecimiento, el acusado, los dos menores y la víctima decidieron acudir juntos a un piso. En una de sus habitaciones, los tres varones cometieron la agresión sexual. El varón también ha sido condenado por un delito de lesiones leves al pago de seis euros diarios durante un mes.

Como consecuencia de esos hechos, la víctima continúa con tratamiento psicológico. A pesar de que no solicitó indemnización alguna, la Audiencia ha impuesto también una indemnización de 8.000 euros para la víctima.

El acusado también ha sido condenado a no acercarse a menos de 300 metros de la víctima (domicilio, lugar de estudio de trabajo, cualquier lugar en el que se encuentre) y a no contactar con ella mediante ningún tipo de sistema. También deberá pagar las costas de todo el proceso, incluso las procedentes de la acusación particular.