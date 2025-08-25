Seis heridos en un choque entre dos turismos en la N-122 en Villar del Campo (Soria)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SORIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas este lunes, 25 de agosto, en un choque entre dos turismos en el kilómetro 124de la N-122, en el término municipal de Villar del Campo (Soria), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceo ha tenido lugar minutos antes de las 13.34 horas, cuando el 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente del choque por alcance, por el que se solicitaba asistencia para tres heridos leves.

Sin embargo, finalmente, seis personas han sido trasladadas en ambulancias soporte vital básico al Hospital de Soria, cinco mujeres de 64, 67, 19, 25 y 26 años, y un varón de 64 años.