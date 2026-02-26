Seis juntas vecinales de Valdefresno (León) respaldan mayoritariamente la autonomía de la Región Leonesa

LEÓN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La defensa de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa avanza en el ámbito local y vecinal de la provincia de León y en las últimas semanas seis juntas vecinales del municipio de Valdefresno han aprobado con un respaldo mayoritario la moción a favor de la autonomía leonesa.

En concreto, se trata de las juntas vecinales de Villacete de la Sobarriba, Solanilla, Villafeliz de la Sobarriba, Valdefresno, Corbillos de la Sobarriba y Valdelafuente, que se suman así al creciente número de entidades locales que apuestan por un modelo autonómico propio para León, Zamora y Salamanca.

La aprobación de estas mociones pone de manifiesto que el apoyo a la autonomía leonesa "nace desde la calle, desde el municipalismo y el mundo rural" y es fruto de la preocupación por la despoblación, la pérdida de recursos y la falta de oportunidades que sufre la Región Leonesa desde su inclusión en la comunidad autónoma de Castilla y León, según ha explicado la UPL en un comunicado recogido por Europa Press.

Al mismo tiempo, la formación leonesista ha destacado que la aprobación de mociones a favor de la autonomía leonesa refleja un sentir y una reivindicación cada vez "más fuerte y extendida" que asienta sus argumentos en criterios sociales, económicos, culturales e identitarios.