Seis productores de 'Alimentos de Segovia' promocionan la despensa segoviana en la Feria Gourmet en Madrid

El ministro de Agricultura, Luis Planas, y la diputada Magdalena Rodríguez, con las dos productoras segovianas en la primera jornada de Gourmet. - DIP SEGOVIA.

SEGOVIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca agroalimentaria 'Alimentos de Segovia' de la Diputación, está presente en el Salón Gourmets que se celebra en la sede de Ifema en Madrid, con seis productores de la provincia que presentarán desayunos con alimentos como el chorizo al infierno, el paté de cochinillo, panes o lácteos.

A lo largo de cuatro días, hasta el 16 de abril, los seis productores de la provincia protagonizan degustaciones en formatos de desayuno, servido entre las diez y las once de la mañana, para mostrar al público profesional "la versatilidad y la calidad" de la despensa segoviana con la degustación de pan artesano, embutidos, huevos camperos, lácteos de oveja o elaboraciones de cochinillo.

Cada jornada cuenta con la participación de uno o dos socios de la marca, que presentan sus productos ante compradores, distribuidores y otros profesionales del sector.

La vicepresidenta de la Diputación y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha acompañado a los productores en este primer día y ha destacado que las degustaciones son "una forma directa de mostrar al público profesional la calidad y autenticidad" de los productos segovianos.

Asimismo, ha subrayado que la presencia en la feria permite a los productores "abrir nuevas vías de comercialización y reforzar su presencia en el mercado nacional".

La jornada inaugural ha corrido a cargo de 'La Beata', con pan blanco, pastel de amapola y limón y panecillos con chocolate, y de 'Campesana', que ha presentado sus huevos fritos camperos. El martes será el turno de 'La Fragua Gastronomía', con minitortillas de patatas, pulguitas de embutido y boles de yogur de oveja con granola de quinoa y frutos rojos.

El miércoles, 'Panadería Vacmar' y 'Embutidos San Ignacio' compartirán espacio con pulguitas y suizos por un lado, y el llamado 'chorizo al infierno' por otro. La feria cerrará el jueves con Panadería 'Vacmar', con pan de cúrcuma y pan de chocolate, y con la presencia de Tabladillo, con su paté de cochinillo.

Rodríguez ha remarcado cómo el Salón Gourmets sirve de punto de encuentro entre los pequeños productores segovianos y los circuitos de distribución y comercialización a escala nacional.