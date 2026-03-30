Semana Santa.Fundación Caja Rural de Zamora se suma al 125 aniversario de 'la conducción al sepulcro' del Santo Entierro

Fundación Caja Rural de Zamora se suma al 125 aniversario de 'la conducción al sepulcro' del Santo Entierro. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ZAMORA

ZAMORA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Zamora ha puesto en marcha una iniciativa conmemorativa con motivo del 125 aniversario del paso de la 'Conducción al Sepulcro', perteneciente a la Real Cofradía del Santo Entierro, una de las piezas más significativas del patrimonio escultórico y devocional de la Semana Santa de la ciudad.

A través de esta acción, la Fundación reafirma su compromiso con la conservación, promoción y difusión de las tradiciones zamoranas, contribuyendo a acercar a la ciudadanía el valor histórico, artístico y cultural de este conjunto procesional, profundamente arraigado en la identidad local.

Como parte de la campaña, se han distribuido un total de 200 carteles por distintos puntos estratégicos de Zamora, con el objetivo de dar visibilidad a la efeméride y favorecer el conocimiento del paso entre vecinos y visitantes. Esta iniciativa busca, además, generar un reconocimiento hacia el legado de la Real Cofradía del Santo Entierro y su papel fundamental en la Semana Santa zamorana.

De forma complementaria, se han instalado diversos vinilos de gran formato en enclaves destacados del centro urbano. Uno de ellos se ubica en el emblemático edificio 'Sevillano', situado en la confluencia de la calle Santa Clara con la Plaza Zorrilla, un espacio de elevada afluencia peatonal que garantiza una amplia proyección de la imagen conmemorativa. Asimismo, se han colocado dos vinilos adicionales en sendos escaparates de la tienda 'Aperos y Viandas', integrando la campaña en el tejido comercial de la ciudad y ampliando su alcance entre el público.

El diseño de todos los materiales ha sido realizado por Horacio Navas Juan, quien ha llevado a cabo una propuesta visual que combina respeto por la tradición y una cuidada estética contemporánea, logrando transmitir la solemnidad y el valor simbólico del paso de la 'Conducción al Sepulcro'.

La Fundación Caja Rural de Zamora destaca la importancia de este tipo de iniciativas para preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial, así como para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus tradiciones más arraigadas.

Con esta conmemoración, se rinde homenaje no solo a la antigüedad del paso, sino también a la labor continuada de la Real Cofradía del Santo Entierro en la conservación y transmisión de este legado.