Una semana de sátira y vértigo en el LAVA con la zarzuela cómica de Enrique Viana y las acrobacias de Gorilla Circus

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura transita esta semana entre la ironía, el humor de lo absurdo y el circo contemporáneo con los artistas Enrique Viana y Gorilla Circus.

Dos miradas diferentes a la sociedad moderna que sacuden la rutina e invitan a la reflexión desde la butaca de la Sala Concha Velasco: Cinco horas con Hilario junto al armario, una "sátira castellana" de Enrique Viana (este jueves a las 20.30 horas) y RPM, emocionante y acrobática propuesta de la compañía británica Gorilla Circus (viernes y sábado a las 20.30 horas).

El tenor Enrique Viana vuelve a exprimir su inconfundible aproximación satírica a la zarzuela, la revista y el cuplé en Cinco horas con Hilario junto al armario, una celebración del género lírico y el teatro como espejo deformante de la vida, señalan desde la Fundación Municipal de Cultura a través de un comunicado.

Inspirada en la conocida obra de Miguel Delibes Cinco horas con Mario, Viana firma una adaptación llevada al terreno del humor cercano al absurdo, el lirismo distorsionado y la sátira afilada.

Por otra parte, la compañía Gorilla Circus (Reino Unido) llega a la Sala Concha Velasco con RPM, espectáculo que hace referencia directa a la velocidad y el ritmo de la sociedad actual desde su nombre ('revoluciones por minuto'). RPM combina acrobacias, danza urbana y patinaje sobre una gran cinta transportadora en movimiento.

Las entradas para Cinco horas con Hilario junto al armario y para RPM están a la venta a un precio de 15 y 12 euros, respectivamente, en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).

El programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla, para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

De forma paralela a la venta de entradas, continúan a la venta el Abono 20 y el Abono 12, opciones que permiten elegir 20 y 12 espectáculos de la temporada, respectivamente, y beneficiarse de un descuento de hasta cien euros.