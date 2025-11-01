La Seminci confirma su crecimiento al aumentar en un 6% los espectadores en la 70 edición

El director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, durante la lectura del palmarés de la 70ª edición de la SEMINCI, en el Salón de Espejos del Teatro Calderón, a 1 de noviembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, ha subrayado que, según datos provisionales, la 70 edición del certamen ha logrado reunir a más de 100.000 espectadores en las salas, lo que supone un aumento de un 6 por ciento respecto a la pasada edición.

"Los números no mienten, esto habla del crecimiento del festival", ha celebrado, para incidir en que ya en la 69 edición, con 98.000 espectadores, se tuvo un 10 por ciento más de público que en 2023 y un 41 por ciento más que en 2022.

Así lo ha manifestado Cienfuegos en declaraciones recogidas por Europa Press antes de dar a conocer el palmarés de la 70 edición, cuando ha pedido al público presente en el Salón de los Espejos del Teatro Calderón un aplausio para el equipo que hace posible el festival.

"Han sido días muy bonitos", ha subrayado el director de la Semana vallisoletana, para poner en valor que el evento "conecta" asus participantes, como ha podido ver en esta edición con la participación de programadores, destrubuidores, estudiantes de cine, medios de comunicación y cineastas.