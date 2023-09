Seminci estrena su departamento de Educación para desarrollar de forma permanente propuestas formativas innovadoras

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid estrena este 2023 Educación Seminci, un departamento específico y permanente que engloba las propuestas educativas ya consolidadas en ediciones anteriores, así como nuevas propuestas educativas innovadoras, como el proyecto europeo Jóvenes Programadores - Moving Cinema.

No solo se organizarán numerosas iniciativas dirigidas a la población escolar durante la celebración de la 68 edición, sino que este departamento potenciará y desarrollará otras actividades a lo largo del año, tanto en Valladolid ciudad y provincia, como en el resto de la comunidad autónoma, y estará a disposición de los centros educativos de manera permanente.

Las actividades dirigidas a la población escolar que Seminci desarrollará desde esta 68 edición son las tradicionales secciones Miniminci y Seminci Joven, que llevarán de nuevo a los cines a estudiantes de toda Castilla y León; el programa Ventana Cinéfila de cine en las aulas y, como novedad, el proyecto europeo Jóvenes Programadores.

Por primera vez, Seminci se alía a la Asociación A Bao A Qu para promover Jóvenes Programadores Seminci - Moving Cinema en el marco de la 68 edición.

A través de este programa, un grupo integrado por un máximo de 15 jóvenes entre 15 y 20 años conocerá y participará del proceso de selección y comisariado de una película que formará parte del festival.

Para ello, los alumnos se reunirán durante siete sesiones presenciales entre el 29 de septiembre y el 20 de octubre para visionar tres títulos preseleccionados por los programadores de Seminci y el equipo de Moving Cinema.

Después, comentarán en profundidad y consensuarán los criterios de programación tanto cinematográficos como culturales, temáticos y narrativos para, finalmente, seleccionar la película, a la que acompañarán en su paso por el festival: los jóvenes serán responsables de su presentación al público y del coloquio posterior con los cineastas.

Miniminci y Seminci Joven son las secciones con las que el Festival persigue uno de los objetivos fundamentales: impulsar la cinefilia en las nuevas generaciones y construir el público del futuro con una mirada crítica e inquieta, capacitada para entender los retos del presente a través del cine.

MINIMINCI, UN ESTRENO MUNDIAL Y CUATRO NACIONALES

Esta edición presentará Robot Dreams, primera incursión en la animación Pablo Berger (Blancanieves, Torremolinos 73), film llamado a ser la película de animación más importante del cine español esta temporada.

Miniminci ofrecerá cuatro estrenos nacionales y un estreno mundial, el de la película española La Navidad en sus manos, de Joaquín Mazón (La vida padre, Cuerpo de élite), una comedia para todos los públicos que muestra qué pasaría si un año Papá Noel no pudiera acudir a su cita de Nochebuena con todos los niños del mundo.

La sección estrenará en España el largometraje Nina y el secreto del erizo, presentado fuera de concurso en el Festival de Annecy y en el Mercado Internacional del Film de Animación (MIFA) 2023, y que trata sobre Nina, una niña de 10 años preocupada cuando su padre es despedido y este deja de contarle cada noche las divertidas historias de un erizo, decide organizar con su amigo Mehdi la búsqueda de un tesoro escondido.

Inseparables, de Jérémie Degruson (La casa mágica, La familia Bigfoot) llega a Seminci tras su estreno en competición en el Festival de Annecy y en el Festival Internacional de Shanghai.

El cuarto estreno es Mary y el hada del bosque, de Enzo D'Alò, film programado en la sección Generation Kplus 2023 de la Berlinale y que en su versión original cuenta con las voces de Sharon Horgan (Pulling, Catastrophe) y Brendan Gleeson (Almas en pena de Inishereen, El irlandés -premio al mejor actor de la 56 Seminci-, Harry Potter y el cáliz de fuego).

La programación de Miniminci se completará con las películas Tony, Shelly y la linterna mágica, de Filip Posivac; y el film programado en Punto de Encuentro Sirocco y el reino de los vientos, de Benoît Chieux, que inauguró el Festival de Annecy y recibió el premio del público.

Miniminci, que además ofrecerá un programa de seis cortometrajes internacionales de animación, elegirá su imagen oficial mediante el concurso escolar de carteles, celebrará coloquios con alguno de los equipos de las películas y pondrá a disposición de los centros escolares unas guías didácticas de cada película para que los docentes puedan trabajar con sus alumnos antes y después del visionado.

SEMINCI JOVEN

Seminci Joven -para alumnos desde Secundaria hasta la Universidad y más allá- propondrá una serie de películas formalmente innovadoras de discursos estimulantes que, en su mayoría, participan también en otras secciones, indicativo de sus altos estándares de calidad.

Esta sección, de carácter competitivo, otorgará un premio de 6.000 euros al realizador o realizadora del film ganador, elegido por votación por los propios escolares asistentes a las proyecciones.

Seminci Joven exhibirá títulos programados en Sección Oficial como El amor de Andrea (Manuel Martín Cuenca) y La contadora de películas (Lone Scherfig); Gasoline Rainbow (Bill Ross IV y Turner Ross); Sirocco y el reino de los vientos (Benoît Chieux), que participan en Punto de Encuentro; o Gallo rojo, de Enrique García-Vázquez, que estrena en Castilla y León en Largo.

El resto de títulos programados son Drylongso, de Caulen Smith; El sueño de la sultana, una fábula de animación dirigida por Isabel Herguera; Croma Kid, de Pablo Chea.

Seminci Joven programa también The Siren, largo de animación ambientado en 1980 y estrenado en la sección Panorama de la Berlinale y And the King Said, What a Fantastic Machine, de Axel Danielson y Maximilen Van Aetryck.

La selección de títulos que competirán en Seminci Joven se completa con Blue Giant; y Bulbul Can Sing, de la cineasta india Rima Das, quien propone un retrato profundamente honesto de los adolescentes en la India rural protagonizado por Bulbul, Bonny y Suman.

El programa Educación Seminci se completa con el proyecto Ventana Cinéfila, un canal gratuito de cine online en la plataforma FILMIN dirigido a los centros educativos que pretende fomentar la formación cinematográfica de los espectadores del futuro que desarrolla Seminci y los festivales de Sevilla, Huelva, Málaga y Sitges, reunidos bajo la marca Profestivales21.