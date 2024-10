Gomes invita a dejarse "deslumbrar" por el mundo a través de los viajes de un hombre cobarde y una mujer decidida

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta portugués Miguel Gomes realiza en 'Gran tour', candidata de su país a los Oscar, una oda a la belleza de la cultura y el paisaje de distintas partes de Asia a través de la aventura, por separado, de una pareja compuesta por un hombre cobarde y una mujer decidida.

La cinta, que tuvo su estreno en el Festival de Cannes, compite ahora por la Espiga de Oro en la Sección Oficial de la 69 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que ha acogido una rueda de prensa en la que el cineasta ha precisado que en la película captura "la gracia y belleza del mundo".

En blanco y negro, a caballo entre la ficción y el documental y con narrador, traslada al espectador y a sus protagonistas a las grandes ciudades de Asia, su ruido y sus gentes, así como a su ruralidad, vegetación, fauna y tradiciones.

Lo hace a través de la huida de Edward Abbot (Gonçalo Waddington), un funcionario del Imperio Británico al que invade el pánico al enterarse de que su prometida va a buscarlo y decide escapar, emprendiendo un viaje que lo llevará de Birmania a Singapur, Japón, Vietnam el Tíbet o China.

Se trata de un trayecto que Molly Singleton (Crista Alfaiate), intentará repetir en un intento de alcanzar a su prometido para bien o para mal. Son la pareja de un hombre cobarde, que no sabe a dónde va, y una mujer decidida, que lo tiene claro. Y a la vez ambos no entienden nada.

Gomes teje así un melodrama atípico sobre el descubrimiento, el amor y el vértigo de la aventura, todo ello con los recursos de su cine no convencional y la mezcla de pasado y presente, imágenes del sudeste asiático del siglo XXI, con lo colonial, en contraposición a las del siglo XXI.

Además, la cinta se divide en dos partes, el viaje de ella por una y el de él por otra, ambos acompañados de distintos narradores que utilizan la lengua correspondiente al lugar en el que se encuentran los personajes, quienes, por exigencia de Gomes, tienen diálogos en portugués.

Para sacar adelante este filme no apto para todos los públicos, el cineasta empezó filmando su "archivo de viaje", de imágenes de Asia, antes de escribir un guión que, finalmente, "responde con ficción" a las imágenes captadas del mundo.

"Para mí, hacer películas es siempre una aventura que no pasa por firmar lo cotidiano, si no por intentar llegar a un lugar que no es mi lugar e intentar percibir lo que hay, mirar y descubrir algo que nos de ganas de compartir con el espectador", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que en sus obras opta por grabar en distintos lugares y paisajes por el "criterio del placer", ya que hoy en día parece que se sabe "todo" sobre el mundo. "Vamos a Google Maps, picamos en un punto y aparecen selfies e imágenes. Es muy difícil deslumbrarnos hoy con el mundo", ha lamentado.

Gomes ha ensalzado así el "estar vivo" en un mundo que si bien "hoy es particularmente horrible", también contiene "mucha belleza", y ha subrayado que su obra cinematográfica no busca enviar enviar un determinado mensaje, si no compartir algo que pueda llevar al espectador a distintos puntos.

"El cine no es para decir, es para compartir algo para que después, con suerte, el espectador pueda decir algo por sí mismo porque llegó ahí", ha apostillado al respecto, citando una frase del prestigioso director portugués Manoel de Oliveira.

MIGUEL GOMES

Nacido en Lisboa (Portugal) en 1972, se formó en la Escola Superior de Teatro y Cine de su ciudad natal y ejerció la crítica cinematográfica antes de dar el salto tras la cámara.

Después de realizar varios cortometrajes presentados y premiados en certámenes internacionales, en 2004 dirigió 'A cara que mereces', su debut en el largo, premiado en IndieLisboa. Sus siguientes largometrajes, 'Aquel querido mes de agosto' (2008, Quincena de Realizadores de Cannes), 'Tabu' (2012, Sección Oficial de la Berlinale, donde conquistó los premios Alfred Bauer y Fipresci), 'Las mil y una noches' (2015, tríptico estrenado en la Quincena de Realizadores de Cannes) y 'Diarios de Otsoga', codirigida con Maureen Fazendeiro (2021, Quincena de Realizadores de Cannes), confirmaron su éxito y proyección internacionales.

En 2018 fue el presidente del Jurado Internacional en Seminci, a donde ha traído ahora, en estreno nacional, 'Grand Tour', su sexto largometraje, con el que ganó el premio al Mejor director en el Festival de Cannes.