Seminci ofrece 'Tiempo de Historia', un retrato del mundo actual a través de "la guerra, el sufrimiento y la soledad"

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección 'Tiempo de Historia' de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) reunirá este año una selección de documentales que reflejarán un panorama global marcado por "conflictos bélicos, fracturas familiares y el aislamiento social".

Según un comunicado de la Seminci recogido por Europa Press, estas películas configurarán un mosaico de un tiempo convulso en el que la guerra se perpetúa, los vínculos personales se erosionan y los conflictos de Gaza, Líbano y Ucrania son protagonistas.

En esta línea, el cineasta palestino Kamal Aljafari regresa a Valladolid con 'With Hasan in Gaza', testimonio de décadas de destrucción en Palestina; mientras que el franco-iraquí Abbas Fahdel, premiado en Locarno, mostrará en 'Tales of the Wounded Land' la devastación de los bombardeos en Líbano.

Asimismo, en 'Notes of a True Criminal', el ucraniano Alexander Rodnyansky repasará la historia reciente de su país a través de material de archivo familiar y reflexiona sobre el peso de la guerra en varias generaciones.

El ruso Aleksandr Sokurov, León de Oro en Venecia, presentará 'Director's Diary', un recorrido histórico de cinco horas que entrelaza reflexiones personales y material de archivo. El uruguayo Federico Veiroj, debutará en el documental 'Cara a cara', donde indagará en su relación con un padre ausente.

Además, la macedonia Tamara Kotevska, con 'The Tale of Silyan', y la portuguesa Maureen Fazendeiro, con 'Las estaciones' explorarán la relación entre territorio e identidad; la rusa Vladlena Sandu, con 'Memory', y la canadiense-libanesa Amber Fares, 'Coexistence, My Ass!' abordarán los conflictos desde la memoria personal y la sátira política; mientras que Bohringer propondrá una reflexión autobiográfica sobre maternidad y trauma en 'Tell Her I Love Her'.

La programación se completará con 'Dear Tomorrow', del danés Kaspar Astrup Schröder, donde tratará la soledad en Japón, y con tres producciones españolas; 'Yrupê', de Candela Sotos; 'Este cuerpo mío', de Carolina Yuste y Afioco Gnecco; y "David Delfín. Muestra tu herida", de César Vallejo de Castro, Ángela Gallardo Bernal y Rafa Muñoz.

Según la organización, los trabajos reunidos en 'Tiempo de Historia' comparten la idea de que ninguna guerra o fractura social surge de manera "fortuita", sino que se inscriben en contextos de "tensiones previas, agravios históricos o intereses enfrentados" que los cineastas han contribuido a visibilizar.