Sen destaca las oportunidades de fondos europeos tras destinar 2,1 millones al Centro de Visitantes de Aranda (Burgos) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha defendido que los fondos comunitarios del Plan de Recuperación constituyen una herramienta tangible para transformar los territorios, tras haber destinado 2,1 millones al nuevo Centro de Recepción de Visitantes de Aranda de Duero (Burgos).

"Los fondos europeos no son una idea abstracta ni una cifra escrita en un documento. Son esto que hoy vemos: un edificio recuperado, un servicio público mejorado y una nueva oportunidad para Aranda de Duero y para toda la Ribera", ha señalado.

Así lo ha manifestado Sen durante la inauguración del nuevo Centro de Recepción de Visitantes de Aranda de Duero (Burgos), fruto de la rehabilitación de la emblemática Casa de los Maestros.

La intervención ha dispuesto de una inversión cercana a los 3,8 millones de euros, de los cuales aproximadamente 2,1 millones proceden de fondos europeos Next GenerationEU canalizados por el Ejecutivo central.

El representante estatal ha enfatizado que este equipamiento demuestra cómo es posible "avanzar sin renunciar a las raíces", convirtiendo el patrimonio histórico, cultural y vitivinícola en una "palanca de desarrollo, actividad económica y futuro" para sectores estratégicos como la hostelería, el comercio y los servicios.

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA

Entre los aspectos más novedosos del recinto, Sen ha puesto en valor que el espacio no se limitará a la información tradicional, sino que ofrecerá contenidos divulgativos e inmersivos.

Entre ellos destaca una sala dedicada a las célebres bodegas subterráneas arandinas, además de recursos cartográficos y documentación histórica.

Asimismo, el delegado ha encuadrado la actuación dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la localidad -dotado globalmente con cerca de 5 millones de euros entre la aportación estatal y municipal-.

A este respecto, ha abogado por un modelo turístico "sostenible, moderno y accesible" que responda a los retos de la digitalización, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático.