Sen destaca el respaldo al proceso de regularización de extrajeros y asegura que está todo "absolutamente preparado"

Varias personas en la oficina integral de la Seguridad Social, a 20 de abril de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Hoy arranca de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno. Alrededor de medio mill - Photogenic - Europa Press

BURGOS 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha defendido este lunes en Burgos el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, que ha afirmado cuenta con un respaldo "prácticamente unánime" y para el que ha asegurado que está todo "absolutamente preparado".

Sen, que ha recordado que el objetivo es dotar de "legalidad, igualdad de derechos y obligaciones" a miles de migrantes que ya residen en el país y contribuyen a la economía nacional, se ha expresado así en el marco de la inauguración de la remodelación de la sede de Policía Local y Bomberos de Burgos, en las que el gobierno de España ha realizado una inversión de tres millones de euros.

Con respecto al proceso de regularización, Sen ha precisado que la Delegación del Gobierno en Castilla y León no maneja todavía "previsiones o estimaciones" concretas para la Comunidad y se ciñe a los datos reales que se vayan obteniendo.

No obstante, ha remarcado la trascendencia de una medida que cuenta con un "apoyo social prácticamente unánime" y ha citado expresamente el respaldo de organizaciones empresariales, sindicatos, la Conferencia Episcopal e incluso el Vaticano.

Para agilizar el proceso y evitar desplazamientos innecesarios, el delegado ha recordado que la vía de entrega de documentación será "preferentemente telemática". Para ello, el Ejecutivo ha habilitado una página web con una guía sencilla que detalla los pasos a seguir y los requisitos necesarios.

Sen ha indicado que "está todo absolutamente preparado" a través de las oficinas de Extranjería, con la colaboración de las oficinas de Correos y de la Seguridad Social.

El delegado también ha valorado el papel de las entidades colaboradoras que asesorarán de forma gratuita a los solicitantes para que puedan presentar sus papeles cuanto antes.

En cuanto a posibles casos de estafa en la obtención de citas previas como los detectados en otros puntos de España, Sen ha apuntado que "no consta ningún caso" en Castilla y León y ha señalado que la digitalización del proceso y la transparencia de la información oficial son las mejores herramientas para combatir estos riesgos.