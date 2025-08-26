Una senda y una pista de juegos para enseñar la micología de Soria en el Pinarcillo

De izquierda a derecha, Kristian Calavia, Yolanda Santos y Pilar Pacheco en la micosenda del Pinarcillo de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una micosenda con cinco variedades de setas pintadas en los troncos de los pinos, paneles explicativos y con códigos QR, así como una pista de micojuegos ayudarán a enseñar y a comprender la micología de Soria.

La concejal de Turismo, Yolanda Santos, junto a los encargados de pintar las setas, Pilar Pacheco y Kristian Calavia, de la empresa Imperdible Estudio, han presentado esta iniciativa que se enmarca en la parte de infraestructuras del proyecto Mycotur, que con un presupuesto de 172.000 euros, se desarrolla de la mano de otras instituciones como la Diputación de Ávila o el Gobierno de Aragón.

La acción presentada este lunes corresponde a la parte de las infraestructuras turísticas relacionadas con la micología en el marco de la iniciativa, y para desarrollarla se ha elegido el Pinarcillo, uno de los sitios más visitados por los sorianos aunque algo menos por los turistas, donde también se pueden recolectar parte de las especies micológicas.

En este sentido, Santos ha recalcado que uno de los objetivos es informar sobre todo el territorio de aprovechamiento micológico con el que cuenta el Ayuntamiento de Soria, como Pinar Grande o Santa Inés.

En este sentido, la micosenda, con un pequeño recorrido por el Pinarcillo, ofrecerá cinco paradas con paneles explicativos y audioguías QR para obtener información relevante sobre los montes de Soria, cómo obtener los permisos de recolección, la importancia de las setas en el ecosistema, las especias más representativas así como las buenas prácticas del recolector.

En cuanto a las cinco especies dibujadas en los troncos de los árboles, se trata de boletus, níscalo, amanita, seta de cardo y colmenilla, algunas de ellas en dos troncos de pinos y otras dibujadas en tres, con pintura vial sintética.

Las especies están pintadas en dos tipos de pinos distintos con sus dos tipos de corteza y se han dibujado de forma estratégica para que desde un punto determinado se unan visualmente y se vea la seta completa.

MICOJUEGOS

La micosenda estará acompañada por una zona de micojuegos, en la zona anexa del parque de tráfico, con el fin de "hacer un punto turístico relacionado con la micología y la naturaleza y aprovechar el espacio lúdico para sensibilizar sobre las buenas prácticas en los montes", como ha puntualizado Santos.

Pilar Pacheco ha dado más detalles sobre estos micojuegos, basados en los juegos populares educativos, como una "setas en raya", sopa de letras, las diez diferencias, un calderón o circuitos didácticos que permiten avanzar de casilla si apruebas las buenas prácticas de recolección en el monte.