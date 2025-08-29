Septiembre ofrece un denso calendario infantil en la Biblioteca Pública de Segovia, con magia y teatro.

SEGOVIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública de Segovia propone para el mes de septiembre un amplio calendario de actividades, con una gran variedad para el público infantil, que tendrá eventos de magia y de teatro para todas las edades.

El viernes, día 12 de septiembre, se inaugura la programación infantil con el taller-cuentacuentos 'La brujita Catalina', desarrollado por Ana Pastor, para mayores de 5 años. Un día después, el sábado 13, llega uno de los eventos principales del mes, el espectáculo de clown y fantasía 'Magia potagia, pata de cabra', a cargo de Alicia Maravillas, dentro del ciclo Biblioescena de la Junta de Castilla y León. Este espectáculo es adecuado para mayores de 3 años, con entrada libre hasta completar aforo.

El viernes 19 la escritora María Pilar Ortiz Bernabé presentará su cuento 'Alzheimer ¿Recuerdas?', para niños mayores de 5 años. Además, los sábados 20 y 27, las integrantes de la Asociación Al otro lado, Ana López y Gael Zamora guiarán a los niños de 6 a 10 años en el taller 'Érase una vez las adivinanzas'. El calendario infantil se cerrará el viernes 26 con el cuentacuentos 'Lo que digan mis zapatos', de María Heras, para mayores de 5 años.

El programa para adultos abrirá el viernes 12, dentro del HAY Festival con el encuentro 'Lo que (no) sabemos de las palabras', entre Angélica Tanarro y Carlos Aganzo. El viernes 19, la compañía La Chana Teatro, dentro de Biblioescena, presentará su obra 'Pisando el llano'. El jueves 25 se presentará el libro '¡Despierta! Es hora de la Paz', de Antonio Marazuela Llorente. Por último, el viernes 26 se cerrará el mes con el concierto '13 sonetos y una sirena', de Daniel Pérez, en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Durante todo septiembre continuarán abiertas al público varias exposiciones: la muestra de collages 'El mundo es un lugar extraño', de Maribel Gilsanz; la exposición conmemorativa 'Carmen Martín Gaite en la Biblioteca Pública de Segovia', que rinde homenaje a la escritora en el centenario de su nacimiento y el 25 aniversario de su fallecimiento; y la propuesta infantil 'Jugaletrea', de Gael Zamora, que invita a los más pequeños a jugar con las letras de manera creativa.