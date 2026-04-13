Serfunle donará restos óseos a la ULE para el estudio de los primeros alumnos de Medicina

La rectora de la ULE, Nuria Gonález (centro izquierda), y el presidente de Serfunle, Vicente Canuria (centro derecha), tras firmar el acuerdo para la donación de restos óseos con fines académicos. - EUROPA PRESS

LEÓN, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Serfunle (Servicios Funerarios de León) donará restos óseos a la Universidad de León (ULE) para el estudio de asignaturas vinculadas a Anatomía de los primeros alumnos del Grado en Medicina, que se implantará el próximo curso académico y contará con 80 alumnos.

La donación será de restos óseos procedentes de cuerpos que no han sido reclamados durante un largo periodo de tiempo y supone un recurso "absolutamente necesario" para la formación universitaria en Medicina que se complementará con la formación de carácter virtual.

La cesión de los restos se articula en el convenio suscrito este lunes entre la rectora de la ULE, Nuria González, y el presidente de Serfunle, Vicente Canuria, con una vigencia de cuatro años prorrogable por otros dos.

Según ha explicado Nuria González, los fines de la donación de los restos son exclusivamente docentes, académicos y de investigación científica y su gestión se realizará de una forma "rigurosa, ética y segura". Además, estos restos serán complementados con la donación de cuerpos, para lo que se suscribirá un acuerdo con el Centro de Donación de Cuerpos y Salas de Disección (CDC y SD).

De esta manera, la ULE ofrecerá en las asignaturas ligadas a la anatomía desde el segundo semestre del próximo curso académico una formación que combinará el aprendizaje a partir del material humano real y herramientas virtuales y tecnologías de apoyo docente, lo que garantizará una enseñanza moderna, completa y "de la máxima calidad posible" bajo criterios de ética, de respeto y de legalidad.

RESPETO A LA DIGNIDAD DE LOS FALLECIDOS

La cesión de los restos óseos es gratuita, temporal y no supone transmisión de la titularidad, además de realizarse bajo el principio del respeto a la dignidad de las personas fallecidas.

Por su parte, Vicente Canuria ha expresado que el convenio suscrito tiene un "profundo valor" académico, científico y social, además de ser una muestra de la colaboración entre instituciones. "Cuando las instituciones colaboran, la sociedad avanza", ha apostillado.

Además, ha mostrado su satisfacción ante el crecimiento de la ULE, que ofrece a los jóvenes una formación "cada vez más completa, variada y de calidad" y ha manifestado su voluntad de continuar colaborando con la Institución universitaria.

"SOMOS MUY OPTIMISTAS"

Por otra parte, la rectora ha señalado que la ULE avanza en la implantación del Grado en Medicina y, en este sentido, está a la espera de contar con el informe definitivo en los próximos días tras haber realizado los ajustes requeridos. "Somos muy optimistas, a estas alturas es un grado que ya va a ser difícil de parar", ha apostillado.

En este sentido, ha precisado que el Grado en Medicina cuenta con la financiación de la Junta de Castilla y León, la memoria está terminada y las infraestructuras para acoger a los primeros alumnos avanzan en el plazo previsto. "Yo soy optimista de que nadie pueda parar este éxito, que es de todos, no solo de la Universidad, sino de toda la sociedad leonesa", ha recalcado.

LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN En cuanto a las obras del Laboratorio de Anatomía y Disección que se realizan en la Facultad de Ciencias de la Salud, progresan conforme a los plazos previstos y se prevé su conclusión en verano. Dicha infraestructura permitirá contar a los primeros alumnos en Medicina con un laboratorio provisional que supondrá una inversión aproximada de 2,1 millones de euros.

El laboratorio tendrá una superficie de entre 250 y 300 metros cuadrados en una planta y también contará con una parte del sótano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Los estudiantes contarán con este espacio mientras se ejecuta el nuevo edificio que albergará la Facultad de Medicina a partir del curso 2029-2030, en la parcela que se encuentra tras la Biblioteca Universitaria San Isidoro.