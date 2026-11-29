Carlos Serrano ejerce su derecho a voto. - IU CYL

BURGOS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León y candidato al Senado por Burgos por parte de Frente Amplio, Carlos Serrano, ha visto "mucha afluencia" en los colegios electorales durante las primeras horas de este domingo, 29 de noviembre, y ha augurado un "buen resultado" para la coalición de izquierdas.

Así lo ha trasladado Serrano cuando ha ejercido su derecho a voto, momento en el que ha asegurado que están esperanzados con el escrutinio. "Creemos realmente que hoy va a haber una sorpresa, que el Frente Amplio va a tener un buen resultado", ha señalado Serrano, según ha trasladado la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, ha reivindicado el "valor democrático del voto" y a quienes "lucharon durante años para garantizarlo", y ha recordado que este derecho es "la lucha de tantas generaciones por conquistar los derechos y las libertades democráticas en el país". "El voto no es algo que nos hayan regalado", ha aseverado.

En cuanto a las prioridades de la próxima legislatura, Serrano ha situado "la gran crisis" de acceso a la vivienda como "un reto enorme" que debe afrontar el país, junto con "la subida de los salarios, el control de los precios de la cesta de la compra y de la energía".

De esta forma, el coordinador autonómico de la formación de izquierdas ha reafirmado el "compromiso" de Frente Amplio con la defensa de los derechos y "los intereses de la clase trabajadora y de la mayoría social".

Por último, ha señalado que vivirá el recuento electoral junto "a la militancia y sus compañeros y compañeras de organización en Segovia". "Es un día bonito porque lo compartes con un montón de gente y creo que es lo importante y lo imprescindible", ha concluido.