El Servicio 012 Rural de la Junta atenderá a casi 50 municipios de la provincia de Segovia

El servicio de atención al ciudadano 012 Rural cubrirá las consultas telefónicas de los vecinos de casi 50 municipios de la provincia de Segovia, tras la firma del convenio entre la Diputación de Segovia y la Consejería de Presidencia de la Junta.

El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y dos alcaldes en representación del medio centenar de municipios que se adhieren al servicio --la alcaldesa de Valverde del Majano, Olga Llorente, y el alcalde de Arcones, Víctor Rodríguez--, han firmado el convenio por el que los municipios segovianos estarán atendidos telefónicamente a través del número 012, "un número europeo destinado a resolver dudas de los ciudadanos", ha resaltado el consejero.

Gago ha detallado que esta adhesión "no supone ningún coste para las entidades locales, y las llamadas al teléfono 012 se atenderán en un horario muy amplio, ininterrumpido de 8.00 a 22.00 horas de lunes a viernes, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas".

Con este acuerdo, cualquier vecino podrá obtener información de los servicios que presta su Ayuntamiento y sobre las materias que gestiona con una simple llamada al 012, "para consultar temas municipales como una solicitud de un vado, el pago de una tasa, plazos para un trámite o una licencia de obra", ha ejemplificado González Gago.

La ventaja, según ha ampliado el consejero de Presidencia, es "doble" para los usuarios porque "se garantiza su atención en una franja horaria mucho más amplia que la que se ofrece de forma presencial en la sede municipal, y se facilita la gestión de los trámites y se evita el desplazamiento de los ciudadanos", ha recalcado el consejero, que ha recordado que "muchos vecinos de estos pueblos son personas de avanzada edad que tienen dificultad para acudir presencialmente a su ayuntamiento".

El servicio 012 está adscrito a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y no solo transmite información administrativa, sino que también presta asistencia al ciudadano durante la tramitación de procedimientos y servicios, especialmente de solicitudes municipales que necesariamente deban presentarse y tramitarse por internet, que en ocasiones pueden presentar dificultades para determinados ciudadanos.

El hecho de acercar este servicio a las zonas rurales de la Comunidad y a su ámbito municipal, ha destacado el consejero "ayuda a romper la brecha digital y a facilitar el día a día a aquellos castellanos y leoneses que no tienen conocimientos tecnológicos amplios".

Desde que se puso en marcha el Plan de Expansión Rural del 012 ya se han firmado convenios de colaboración con todas las diputaciones y éstas, como ha explicado el presidente de la de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, "han invitado a sus municipios a adherirse al servicio, que para ellos es gratuito".

Ya hay convenio firmado con las provincias de Ávila, de Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Palencia, Soria y Segovia, y se prevé que los municipios interesados de la provincia de Zamora se adhieran durante las próximas semanas, aunque en las provincias en que ya está en marcha "es un proceso abierto, al que en cualquier momento se puede adherir un municipio que esté comprobando la ventaja del servicio para otros ayuntamientos de la provincia", ha incidido el consejero de Presidencia.

El servicio 012 cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en Castilla y León. Durante este tiempo ha recibido más de 13 millones de consultas, con una tendencia de crecimiento constante durante los últimos años.

En él trabajan 80 profesionales, formados en todas las novedades sobre la prestación de servicios públicos, de los cuales 22 están especializados en consultas de asistencia a la tramitación electrónica. Las llamadas recibidas son atendidas en más de 80 idiomas.