El servicio de información telefónica 012 ofrecerá información sobre los trámites en 30 municipios de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago. - EUROPA PRESS

ZAMORA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha extendido el servicio de información telefónica 012 a todas las provincias, con la última adhesión de 30 municipios de Zamora que podrán utilizarlo en una "franja horaria mucho más amplia" que el que se ofrecía en la sede municipal y que "facilitará" la gestión de los trámites.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y los alcaldes de los pueblos afectados, en presencia del presidente de la Diputación, Javier Faúndez, han firmado el convenio de la Comunidad en materia de adhesión al 012 de ayuntamientos.

Esta adhesión no supone ningún coste para las entidades locales, y las llamadas al teléfono 012 se atenderán en horario ininterrumpido de 8.00 a 22.00 horas de lunes a viernes, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

Con esta expansión municipal, cualquier vecino podrá obtener información de los servicios que presta su ayuntamiento y sobre las materias que gestiona con una simple llamada al 012, o bien al 983 327 850, este último sin coste si se dispone de tarifa plana telefónica.

"La ventaja es doble para los usuarios: por un lado, se garantiza su atención en una franja horaria mucho más amplia que la que se ofrece habitualmente de forma presencial en la sede municipal, y por otro, se facilita la gestión de los trámites y se evita el desplazamiento de los ciudadanos, muchos de ellos de avanzada edad en estos núcleos rurales, a las dependencias municipales para recibir la información que necesitan", ha asegurado el consejero.

Luis Miguel González Gago ha explicado de forma práctica cómo pueden verse beneficiados los vecinos con esta nueva utilidad. "Con la colaboración de la Junta, los ayuntamientos acercarán su administración al ciudadano, y les facilitarán el acceso a la información municipal en temas tan habituales como conocer qué se requiere para obtener una licencia de obras para una nueva construcción, saber qué documentación se precisa para poner un vado de garaje y cómo se puede pedir, o estar al tanto de qué tasas o impuestos locales se deben pagar por la realización de una actividad", ha detallado el consejero.

Además, tras la firma de estos convenios, las diputaciones están promoviendo entre los ayuntamientos de cada una de las provincias la adhesión al Plan de Expansión Rural del 012. Con la firma con los ayuntamientos de Zamora, la Consejería de la Presidencia ya ha culminado con el despliegue del plan en todas las provincias, sin perjuicio de que nuevos municipios puedan adherirse, si ese es su deseo.

En este sentido, el consejero ha reiterado su ofrecimiento a las entidades locales de Castilla y León para poder implantar este servicio, sin coste alguno para ellos. "Vuestras demandas como municipios son nuestras preocupaciones como Junta de Castilla y León, y ahí siempre nos tendréis, no solo mediante el apoyo económico a través de las diferentes líneas de ayudas, sino también mediante la cooperación técnica, para mejorar la prestación de los servicios públicos a los que las entidades locales estáis obligadas*, ha ratificado González Gago ante los alcaldes.