La SG-V-9162 entre Riaguas y Aldealengua de San María estará cortada desde este lunes por las obras de mejora del firme - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La carretera SG-V-9162 entre Riaguas de San Bartolomé y Aldealengua de Santa María (Segovia) estará cortada de 8.00 a 20.00 horas desde este lunes, 23 de marzo, hasta el próximo jueves, día 26, por las obras de mejora del firme.

La actuación, ligada al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Hoces de Segovia', se va a llevar a cabo sobre casi cinco kilómetros y comenzará con el extendido de una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, antes de proceder a la señalización horizontal de los bordes de la calzada y recrecido de arcenes.

Para la ejecución de estas obras, adjudicadas a la empresa Exfamex SL por 216.240,44 euros, IVA incluido, es necesario cortar el tráfico en las fechas y horarios señalado, según ha informado la Diputación de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, para acceder a Riaguas de San Bartolomé, se deberá circular por la SG-V-9162, desde Campo de San Pedro; a Aldealengua de Santa María por la SG-945, y a Alconadilla y Alconada de Maderuelo por el camino municipal. El corte y los desvíos estarán debidamente señalizados.