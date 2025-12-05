Siguen en rojo las reservas de sangre del tipo A

Gráfico de dona sangre para urgir donaciones - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la primera semana del mes de diciembre con déficit en las reservas de sangre de casi todos los grupos, con especial incidencia en el caso de el tipo A-, que continúan en rojo, mientras que las de 0- han pasado a amarillo y 0+ está en verde.

Las reservas del resto de los grupos, A+, B+, B-, AB+ y AB-, están en nivel amarillo lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas. Así consta en el estado de los niveles de sangre a viernes 5 de diciembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.

Dona Sangre ha recordado que cada donación llega a tres pacientes y ha explicado que el Centro de Hemoterapia de Castilla y León las separa en tres componentes: glóbulos rojos, para anemias, cirugías, hemorragias; plasma, para coagulación, quemaduras y fármacos, y plaquetas para leucemias y quimio.