Silencio y dolor en la ULE en recuerdo a la estudiante y poeta Arancha Barrientos

La Facultad de Educación de la ULE ha acogido un acto en recuerdo de la poeta y estudiante Arancha Barrientos.

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha guardado este miércoles un minuto de silencio en recuerdo de la estudiante de segundo curso de Educación Social y poeta Arancha Barrientos, en un acto en el que ha habido aplausos, silencio y dolor y que ha contado con la presencia de la madre de la joven fallecida, que ha recibido el cariño y apoyo de estudiantes y profesores.

La decana de la Facultad, Lourdes Gutiérrez, ha recordado a Arancha Barrientos como una persona "de personalidad alegre, pero de alma triste", como ella misma se definía, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

La joven fue escritora "desde niña" y por la "necesidad" de expresar sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias y siempre "como vía de escape", tal y como se muestra en uno de sus libros, en el que Arancha expresaba que escribir era "una rebelión para visibilizar la importancia de la salud mental" o en otro en el que hablaba del "salto al vacío que supone levantarse cada mañana en un mundo hostil, en un mundo que no se para a regocijarse en lo sublime de las pequeñas cosas".

Dos compañeras de Arancha la han recordado leyendo uno de sus poemas titulado 'Desidia': "Yo en piloto automático, pero los demás llevan la marcha que quieran. A mí ya no se me cala, el sentir hasta los huesos, ni echo el freno de mano, aunque el resto pare. Desilusión camina a inercia, rabia hacia tristeza, del color al luto y del dolor al pasotismo. Por suerte, no quedará ni la sombra de lo que desgraciadamente siempre fui".