Siloé: "Nos llama pesados porque continuamente decimos que somos de Valladolid, ¡pues acabamos de empezar!"

El alcalde y los componentes del grupo vallisoletano Siloé, en un encuentro en Campo Grande con motivo del pregón que dicha agrupación realizará este viernes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Os voy a decir un secreto, y es que sentimos que la gente ya está como muy cansada y nos llama pesados porque continuamente decimos que somos de Valladolid, ¡pues acabamos de empezar, amigos, solo acabamos de empezar!", es la advertencia que el líder y vocalista de Siloé ha lanzado tras mantener un encuentro en el parque de Campo Grande, corazón de la ciudad, con el alcalde, Jesús Julio Carnero, a pocas horas ya de ese esperado pregón que el grupo ofrecerá este viernes en la Plaza Mayor como pistoletazo de salida de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Aunque esta cita tenía que celebrarse el viernes a mediodía, como viene siendo habitual, el encuentro ha tenido que anticiparse a este miércoles ante la incompatibilidad con la agenda de conciertos de la formación, ya que el día anterior al pregón Siloé ofrece un concierto en Barcelona y a sus componentes les era imposible cumplir con la tradición.

Y ha sido precisamente junto a la Puerta del Príncipe del parque de Campo Grande, espacio que da nombre al sencillo que la formación sacó al mercado en 2025, el marco donde Siloé ha protagonizado un "emotivo" encuentro, en palabras del regidor vallisoletano, Jesús Julio Carnero, en cuyo transcurso el líder del grupo ha confesado que el pregón, "encargo directo" del anterior, lo tiene escrito desde hace tres meses, aunque a falta de unos retoques de última hora, y ha anticipado que también está prevista "alguna sorpresa" para el resto de la banda.

Respecto a la vivencia de los festejos, Robles ha subrayado que no actuar en el programa oficial les permitirá disfrutar de la oferta cultural de la ciudad como ciudadanos de a pie.

"A mí muchas veces me invitan a conciertos amigos, Iván Ferreiro, Carlos Sales o quien te invite, y yo digo voy pero no voy a cantar. Y me dan la alegría cuando no vas a cantar porque puedes tomar una cerveza con tus amigos y eso es lo que nos pasa como pregoneros, que vamos a poder vivir las fiestas de Valladolid".

Y gracias a ello, ha incidido Fito, él y su banda tendrán la posibilidad de asistir a los conciertos de Carolina Durante, del que son buenos amigos, y de ver a Ronnie Wood, del que Jaco Betanzos, batería del grupo, es ultra fan. "Lo mismo lo vemos yo que sé, a 50 metros, es increíble, ¿no? Y no tener bolo al día siguiente, me parece increíble también eso", ha añadido el cantante.

Fito, en declaraciones recogidas por Europa Press, reconoce que el grupo siempre intenta llevar a Valladolid "por bandera, pero de la manera menos forzada posible", no sólo sintiéndola en el corazón sino también de "facto", en referencia al hecho de que el estudio donde graban se encuentra a muy poca distancia de Campo Grande y al mismo llevan tanto a sus productores como a artistas de fuera para que conozcan la ciudad, entre los que ha citado Viva Suecia o Arde Bogotá, entre otros.

MUCHA RESPONSABILIDAD ANTE EL PREGÓN

Eso sí, Fito Robles ha precisado que la tarea de pregonar las fiestas de su ciudad supone una responsabilidad y un reto. "Sí que hay oficios que seguramente estén más cerca de esto, un guionista de televisión, un guionista de cine, alguien que se dedique a escribir de alguna manera, pero nosotros hacemos canciones y las cantamos y somos músicos de aquí de Valladolid", ha insistido el artista.

Precisamente, para reiterar la trascendencia del acto del viernes, Fito, con humor, ha hecho referencia al encuentro que minutos antes había tenido con un vecino en Campo Grande y los mensajes en clave de advertencia recibidos para que cumplan el cometido con brillantez. "La gente además te amenaza. Eso es muy grande, ¿eh? Te ponen en tu sitio", ha indicado el vocalista, para quien el vínculo continuo con su localidad natal supone "un cable a tierra fundamental" para mantener la perspectiva profesional y el contacto directo con sus vecinos. "Aquí cuando venimos, ya sabemos todos cómo somos los vallisoletanos, en general es donde más palo se nos da y donde la gente nos dice las verdades".

Y esa circunstancia es, como así confiesa Robles, es bueno porque les marca el camino a seguir y por mucho que estén metiendo 50.000 personas en el Interestelar de Sevilla, "vienes a casa y tu gente te dice, ¿qué tal? Aquí eres uno más, ven aquí a comprar en el supermercado, a pagar tus impuestos y a colaborar como vecino".

INVITACIÓN AL PAPA

Siloé participó en junio en los actos del viaje apostólico del papa León XIV a España, donde interpretó su canción 'Todos los besos' durante la vigilia con los jóvenes en Barcelona, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, y mantuvo un emotivo encuentro privado con el pontífice.

Además de cantar su canción más popular, con más de 52 millones de reproducciones en distintas plataformas, Fito Robles ha destacado que tuvo la ocasión de invitar al Papa a visitar Valladolid. "Yo sé que él es Agustino y que había estado en el Museo de los Filipinos hace unos cuantos años", ha explicado el vocalista, para acto seguido desvelar las palabras que el pontífice les hizo antes de la despedida. "Dijo que, por supuesto, que se acordaba de la ciudad, que le tenía un cariño muy grande y le dijimos que esta era su casa para cuando quisiera".

"GRANDES EMBAJADORES" DE VALLADOLID

Por su parte, el primer edil de Valladolid ha subrayado que los componentes de Siloé son unos "grandes embajadores" de la capital vallisoletana porque llevan la ciudad en el corazón y lo demuestran en cada una de sus actuaciones, a la vez que se ha mostrado convencido del papel que desempeñará la banda el próximo viernes al dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales. Aunque ha reconocido que los músicos no están acostumbrados a la tarea de pregonar, ha asegurado que aprenderán este oficio en cuanto contemplen la plaza de la ciudad "a rebosar" y sientan el cariño y la entrega de los vecinos.

Para finalizar, Carnero ha manifestado el valor emotivo de este acto y ha vuelto a hacer referencia al Campo Grande como el reflejo del sentimiento que el grupo transmite día a día hacia Valladolid.