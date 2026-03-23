La Sinfónica de CyL interpretará esta semana obras de Brahms en el decimocuarto programa de abono

La Sinfónica de CyL interpretará este sábado obras de Brahms en el decimocuarto programa de abono. En la foto, el violinista Sergei Dogadin,. - OSCYL

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece esta semana, el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo, los conciertos correspondientes al decimocuarto programa de abono de la Temporada 2025/26, a las 19.30 horas, en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes. Este decimocuarto programa estará dirigido Thierry Fischer, director titular de la OSCyL, quien contará con el virtuosismo del violinista Sergei Dogadin, que sustituye al violinista inicialmente previsto, Daniel Lozakovich.

El programa de abono se desarrolla en torno a la figura del compositor alemán Johannes Brahms. Un programa que también se interpretará el próximo sábado 28 de marzo en el Palacio de la Ópera de A Coruña, junto al violinista Roman Simovic, como parte del intercambio con la Orquesta Sinfónica de Galicia.

La primera parte del concierto abrirá con la obra Concierto para violín en re mayor, op. 77 de Johannes Brahms (1833-1897). Esta obra permitirá explotar el virtuosismo del solista, el violinista Sergei Dogadin, debido a su dificultad técnica. Esta creación del compositor alemán fue realizada para su amigo y virtuoso del violín Joseph Joachim. Sin embargo, la complejidad era tan alta que el mismo Joachim se negó a interpretar ciertos pasajes por considerarlos "imposibles", los cuales tuvieron que ser revisados para dar lugar a la obra final.

Para cerrar el concierto, la OSCyL interpretará el Cuarteto con piano n.º 1 en sol menor, op. 25 de Brahms orquestada por Arnold Schönberg (1874-1951). A Schönberg, heredero de la tradición romántica, le gustaba especialmente este cuarteto por ser un buen ejemplo las transformaciones del material típicas en Brahms. Esta orquestación fue estrenada por Otto Klemperer, quién declaró: "Ni siquiera se puede oír el cuarteto original, así que el arreglo es muy hermoso".

El violinista Sergei Dogadin destaca por su trayectoria internacional, reconocida por su solidez técnica y la profundidad expresiva que caracteriza sus interpretaciones. Su carrera le ha llevado a colaborar con algunas de las formaciones sinfónicas más prestigiosas del panorama internacional, entre las que se encuentran la London Philharmonic Orchestra (LPO), la Royal Philharmonic Orchestra (RPO), la Royal Concertgebouw Orchestra (RCO), la Munich Philharmonic Orchestra (MPO) y la Singapore Symphony Orchestra (SSO), entre otras.

Asimismo, ha trabajado con destacados directores como Yury Temirkanov, Vladimir Ashkenazi, Thomas Sanderling, Vasily Petrenko y Klaus Mäkelä. Dogadin se considera uno de los intérpretes más destacados de su generación, condición respaldada por los numerosos galardones que ha recibido a lo largo de su carrera. Entre ellos figuran el Primer Premio del XVI Concurso Internacional Chaikovski de 2019, el Premio del Público del XIV Concurso Internacional Chaikovski de 2011 y el Primer Premio del IX Concurso Internacional de Violín Joseph Joachim de 2015, reconocimientos que consolidan su posición como una de las figuras más relevantes del violín en la actualidad.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com