La sociedad municipal Aguas de Burgos cerró 2025 con cuatro millones de beneficio y una "estructura financiera sólida"

BURGOS, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La sociedad municipal Aguas de Burgos ha cerrado el ejercicio de 2025 consolidando una "estructura financiera sólida", según se desprende del balance anual que arroja un beneficio neto de 3.949.905,44 euros.

Estas cifras avalan la "solvencia" de la entidad, cuyo valor de activos se ha incrementado en más de 57 millones, impulsado por un ritmo de inversión que ha superado la amortización de sus infraestructuras. Precisamente, la sociedad mantiene una "elevada solvencia patrimonial", situada en los 221,45 millones.

De hecho, el pasado año se ha calificado de "histórico" en términos de modernización, especialmente por la capacidad de captar recursos externos que han permitido mejorar los servicios públicos sin necesidad de aumentar el endeudamiento de la ciudad.

En lo que respecta al capítulo de inversiones, solo durante 2025 se ejecutaron proyectos por un valor de 9,91 millones. Si se suma el ejercicio anterior, el compromiso inversor total supera los 27 millones.

Dentro del plan estratégico de digitalización, la sociedad ha logrado "hitos significativos" con la concesión de fondos para proyectos clave con una concesión de 4,21 millones.

La gestión operativa ha permitido que los ingresos aumenten un 5,58 por ciento, lo que ha servido para absorber el incremento en los costes de personal derivado de nuevas incorporaciones.

Asimismo, se han compensado los mayores gastos en contratos de mantenimiento y limpieza gracias a la optimización en la compra de materiales y a una notable reducción de la factura energética.

No obstante, las cuentas reflejan una reducción de 4,1 millones de euros en la tesorería debido, precisamente, al fuerte ritmo de ejecución de las obras.

La sociedad cerró el año con un saldo en efectivo de 13,2 millones de euros, una cifra que obliga a realizar un "seguimiento estrecho" durante 2026 para garantizar la liquidez necesaria y dar continuidad al plan de inversiones previsto.

Ante este escenario, se destinará la totalidad del beneficio --3,94 millones de euros-- a reservas voluntarias.

Esta medida busca fortalecer el músculo financiero de la entidad, permitiendo la autofinanciación de infraestructuras críticas para la ciudad sin comprometer la estabilidad económica ni la solvencia a largo plazo.