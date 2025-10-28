Sodical se alía con cinco 'family office' de CyL en un proyecto "único" para invertir en empresas de la Comunidad

Firma del acuerdo de colaboración entre Sodical Inversión y cinco entidades de inversión privada de la Comunidad - EUROPA PRESS

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 28 (EUROPA PRESS)

Sodical Inversión y cinco entidades de inversión privada vinculadas o con inversiones en Castilla y León han rubricado este martes, 28 de octubre, un protocolo de colaboración "único en España" para la coinversión en proyectos empresariales en la Comunidad que pondrá a disposición de las empresas de financiación por más de 200 millones de euros.

En concreto, Sodical Inversión tiene una capacidad de inversión de 75 millones de euros a través de distintos programas que serán "complementados" con otros 125 millones de euros que se estiman en una proyección a cuatro años por parte de las cinco entidades de inversión privada o "family oficce" que han suscrito este protocolo que está abierto a más inversores de la Comunidad.

Este acuerdo de "coinversión" ha sido firmado por la directora general de Sodical, María Carmen Sanz, y por los representantes de las cinco sociedades de inversión privada que se han sumado inicialemente al proyecto: 3-Gutinver, Eguía Group, Govera Inversiones, Orilla Asset Management y Vigainvest.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que el objetivo es establecer un marco de colaboración para identificar, analizar y "coinvertir" en proyectos empresariales viables que se desarrollen en el territorio de Castilla y León, facilitar financiación y contribuir al fortalecimiento del tejido productivo de la Comunidad, con el "requisito fundamental" de que las actividades empresariales sean consideradas técnica, económica y financieramente viables.

La financiación canalizada a través de este proyecto se destinará a cubrir necesidades tanto de inversión como de circulante y las iniciativas elegibles pueden ser de empresas de nueva creación, de compañías con una antigüedad menor de tres años u otras de ampliación, modernización o transformación de compañías ya existentes.

El mecanismo de colaboración se iniciará con la presentación voluntaria y no vinculante de proyectos por cualquiera de las partes que debe incluir un resumen ejecutivo, el perfil del equipo gestor y la estimación de las necesidades financieras. Si la evaluación inicial es positiva, se activará un proceso de análisis conjunto y se establecerá un grupo de trabajo para compartir la información relevante "bajo estrictas cláusulas de confidencialidad".

En cuanto a las modalidades de inversión, la participación será independiente y cada parte decidirá su implicación según sus propios criterios. En este caso, Sodical aportará financiación mediante préstamos participativos o capital mientras que las 'family office' emplearán el instrumento financiero que consideren más adecuado.

Los firmantes han aclarado además que aunque cada parte gestionará su inversión de forma individual, los acuerdos de 'coinversión' serán, en general, en igualdad de condiciones, si bien se podrán firmar acuerdos con preferencias específicas.

En este sentido, el consejero ha estimado que los 200 millones de euros de financiación empresarial a través de Sodical y de las cinco entidades de inversión privada se traducirán en inversiones empresariales de entre 600 y 800 millones de euros, en función de los proyectos a financiar.

Fernández Carriedo ha hecho especial hincapié en que el protocolo de coinversión está abierto a proyectos empresariales de cualquier sector económico y tipología que se desarrollen en Castilla y León, en sintonía con el empresario Ginés Clemente que ha visto en este protocolo una "oportunidad" para "dar un paso más" en el compromiso con la Comunidad Autónoma.

"Hemos sido muy pequeñitos y en algunos casos han tenido un trabajador y luego han ido creciendo", ha relatado Clemente respecto a las entidades firmantes de las que ha destacado que han querido dar el paso de ayudar y de participar para favorecer el crecimiento de las pymes para lo que pondrán al servicio del proyecto su experiencia acumulada.