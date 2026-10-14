Somacyl prevé 320 millones de euros en inversiones y otras actuaciones, con 89 millones para el ciclo del agua

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Presupuesto General de la Comunidad de Castilla y León para 2027 contempla un total 319.745.638 euros en materia de inversiones y otras actuaciones gestionadas por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), entre las cuales destacan las destinadas a abastecimiento y depuración de agua, con 89,4 millones de euros.

Según datos del proyecto de presupuestos de la comunidad para 2027, la cifra de inversiones y otras actuaciones supera en cinco millones de euros a la prevista en los PGC de 2026, que no llegaron a aprobarse tras su debate en las Cortes de Castilla y León, cuando se sumaban 314,4 millones de euros.

De ellos, 257,6 millones de euros se consideran inversión y 62,1 millones, otras actuaciones.

En el desglose por objetivos inversores, el más cuantioso es el correspondiente a las plantas de abastecimiento y de depuración de aguas, con un total de 89.448.175 euros.

En este apartado, las partidas más voluminosas corresponden a obras de abastecimiento en la Sierra de Francia, en Salamanca, con 5,4 millones de euros; la conexión del abastecimiento para la vecindad de Burgos Norte, con 4 millones de euros; y actuaciones de eficiencia de las redes de agua potable en las distintas provincias, con 755.493 euros para Ávila; 2,5 millones de euros para Burgos; 3,1 millones en Burgos; casi 3 millones en Palencia; 3,5 millones en Salamanca; 2,4 millones de euros en Segovia; 2,06 millones en Soria; 993.325 euros en Valladolid y 2,9 millones en Zamora.

El apartado de actuaciones en suelo industrial y dotacional suma inversiones por 61,8 millones de euros, con partidas destacas como la inversión el polígono industrial de Vicolozano, en Ávila, con 6,5 millones de euros; en Zamora Norte-Monfarracinos, con 5,8 millones de euros; y el de Villamuriel de Cerrato (Palencia), con 4,9 millones.

En materia de promoción de vivienda de alquiler, la inversión contemplada es de 43,9 millones de euros, aunque sumadas los 17,5 millones de euros de "otras actuaciones" asciende a un montante de 61,4.

En esa cantidad se incluyen promociones importantes de vivienda, con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, en León, con 9 millones de euros en 2027; en Parquesol, Valladolid, con 5,1 millones; en Cuarteles, también en la capital vallisoletana, con 4,5 millones; en Palencia, con 4,1 millones de euros; y en Burgos, con 3,3 millones.

También se reserva una cantidad destacada para el Plan de Bionergía de Castilla y León, que abarca proyectos de eficiencia energética, con 41,7 millones de euros, principalmente para redes de calor, como la de León, con 15 millones de euros en 2027; Segovia Sur, con 8 millones; Salamanca Oeste, con 4 millones; y Valladolid oeste, que junto a las conexiones a la red de calor, suma 3 millones de euros. También figura una partida de 7,56 millones de euros para modernización del alumbrado y mejoras energéticas en Ponferrada.

Finalmente, en el apartado de "otras actuaciones de la Junta de Castilla y León", Somacyl financia obras como la 'Carretera El Lobo', en Zamora, que conecta las comarcas de Sanabria-Carballeda y Aliste a través de la Sierra de la Culebra, con una cuantía de 4,5 millones de euros para 2027; o el nuevo vial de conexión entre la CL-601 y la estación de ferrocarril Segovia-Guiomar, con 4,4 millones de euros.