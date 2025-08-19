Soria se prepara para la celebración de los actos de la Vulcanalia, el inicio de las guerras numantinas

SORIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Soria se prepara para la celebración de la Vulcanalia, una serie de actos durante toda esta semana que culminarán este sábado, 23 de agosto, con los actos conmemorativos del inicio de las guerras entre Numancia y Roma.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha presentado junto a los responsables de Tierraquemada, Alberto Santamaría y Rubén García, una nueva edición de La Vulcanalia, una actividad "experiencial" que marca diferencias para el turismo soriano por su "identidad".

Rubén García ha recordado que el 23 de agosto se cumple una fecha en la que comenzó el mito de Numancia "porque se abrieron las hostilidades entre Roma y Numancia".

Desde hoy martes y hasta el 23 de agosto se han preparado múltiples actividades. Así, esta tarde, a las 20.30 horas, el Espacio Alameda acoge la presentación del libro de Hernán Ruiz sobre ritos celtíberos.

Mañana miércoles, a las 20.00 horas en el Casino, Javier Sanz impartirá una conferencia sobre la herencia romana en el mundo actual.

El jueves, nueva conferencia, esta vez a cargo de Óscar Bonilla y Ángel Santos a las 20.30 horas en el Casino, sobre la Edad de Hierro en La Huecha. El viernes, 22, Carlos Sanz estará a las 20.00 horas en el Casino hablando de Pintia y las guerras celtibéricas, mientras que el 23 de agosto, día central de la celebración, a las 21.45 horas empezará el desfile de numantinos y romanos en El Collado, con parada en la plaza de Las Mujeres.

A las 22.00 horas habrá un videomapping sobre la fachada del Banco de España, una lectura de unmanifiesto, con sonidos de la guerra numantina como novedad, y la entrega del premio Espíritu numantino junto al pebetero de fuego ubicado junto a la Agencia Tributaria.

Alberto Santamaría ha explicado que este año el premio es para el médico Raúl Incertis, quien está desempeñando una importante labor humanitaria en Gaza.

Como curiosidad, el padre de Incertis es nacido en la provincia, si bien el premiado aún no conoce Soria. Santamaría ha lamentado las similitudes entre Numancia y Gaza, 2.000 años después, y aboga por una mayor humanidad "sin entrar en aspectos políticos" y reivindica la gran labor del médico español en esta crisis humanitaria.