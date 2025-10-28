Soria refuerza la marca de los productos sorianos en su primera participación en la Feria de Gastronomía de Valencia

La Diputación De Soria Participa Por Primera Vez En La Feria De La Gastronomía De Valencia. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria participa por primera vez la Feria de Gastronomía de Valencia, uno de los eventos de referencia a nivel nacional, con el objetivo de dar y reforzar la marca de los productos sorianos, como sinónimo de naturaleza, calidad y sabor.

En el expositor institucional se presentan algunos de los productos más emblemáticos de la provincia como la trufa negra, el torrezno, las setas, los vinos, la miel, o los embutdios, según han informado desde la Institución Provincial.

Todo ello junto a las empresas Zumos de Ólvega Presumia, Espora Gourmet, Somera Infraestructuras, Bodegas Castillejo de Robledo, Mykes Gourmet, Bodegas de Postín, Cañada Real y Tierras El Guijarral (Rudeles), que participan bajo el paraguas de la institución provincial.

"Es la primera vez que la Diputación de Soria participa en esta feria, y lo hacemos convencidos de que la gastronomía es uno de nuestros grandes embajadores", ha señalado el presidente Benito Serrano.

Así, ha destacado que "estas ferias son un escaparate fundamental para promocionar el territorio, apoyar a los productores y abrir nuevos canales de comercialización".

SEÑA DE IDENTIDAD

Por su parte, la vicepresidenta María José Jiménez ha subrayado que "la gastronomía soriana es una seña de identidad, que une tradición, sostenibilidad y excelencia".

"Quien prueba nuestros productos descubre un territorio auténtico y vuelve para conocerlo más de cerca", ha matizado María José Jiménez.

La presencia soriana ha tenido una excelente acogida entre profesionales del sector, distribuidores y público asistente, lo que ha permitido cerrar nuevos contactos comerciales y consolidar el posicionamiento de la provincia dentro del turismo gastronómico nacional.

La participación en esta cita se enmarca dentro del calendario anual de promoción turística de la Diputación, que continuará en las próximas semanas con su presencia en Intur, donde la gastronomía volverá a tener un papel protagonista dentro de la oferta global de la provincia.