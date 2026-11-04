'Soria Saludable' busca dar respuesta a preocupaciones de la sociedad con cuatro jornadas que comienzan el día 9

Blanca García y CArlos Martínez presental una nueva edición de 'Soria Saludable'. - EUROPA PRESS

SORIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Soria Saludable celebrará una nueva edición con cuatro sesiones que girarán sobre el lema 'Comprender para vivir mejor' con el que intentará dar respuesta a las preocupaciones de la sociedad en temas como la Inteligencia Artificial, el dolor, la salud mental o el desarrollo personal.

Además, contará con una novedosa sesión con protagonismo de la magia para el público más joven en el Campus Duques de Soria.

CUATRO SESIONES.

La primera sesión será el lunes 9 de noviembre a las 19.00 horas bajo el lema 'Doctor se lo he preguntado a la IA', con formato de mesa redonda que abordará cómo la Inteligencia Artificial está cambiando la forma de informarnos y la relación entre paciente y facultativo.

El martes 17 será la segunda sesión, a las 19.00 horas en el Aula Magna, bajo el título 'El dolor se aprende y se puede desaprender', que combina un largometraje sobre cómo se puede aprender a convivir con el dolor y también a desaprenderlo.

La tercera sesión será el 19 de noviembre y se traslada el Campus Duques de Soria con una novedosa propuesta bajo el lema 'Descubre la magia de tu interior' con el ilusionista Miguel de Lucas que tratará la magia como vía para tratar las capacidades que cada uno tiene, pero no conoce, con dos pases a las 17.00 y a las 19.00 horas.

La edición finaliza el 24 de noviembre, a las 19.00 horas en el Aula Magna Tirso de Molina, con el médico y cirujano, con varios libros publicados, Mario Alonso Puig, con el título 'Ni te imaginas lo que puedes hacer para mejorar tu vida'.

El presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, y la directora de la Fundación Caja Rural, Blanca García, han presentado este miércoles una nueva edición de Soria Saludable 2026, que "evoluciona con las preocupaciones de la sociedad".

Martínez ha incidido en que desde la entidad el objetivo siempre ha sido la salud y el bienestar de sus "socios, clientes y, en definitiva, de la sociedad soriana".

"Los tiempos y los objetivos cambian y hay que fijar los criterios en el entorno de la salud mental y el bienestar", ha matizado Carlos Martínez.

COMPRENDER PARA VIVIR MEJOR.

Por su parte, Blanca García ha dado más detalles de esta nueva edición que busca seguir apoyando la salud de los sorianos y a responder las preguntas que surgen en dicho ámbito, "algo que cambia con los tiempos, y también la forma de resolverlas".

'Comprender para vivir mejor' es el lema de esta edición ya que, tal como ha aseverado, "se necesita información, pero también comprenderla para tener más calidad de vida y más salud.

"En un mundo donde todo va tan deprisa me gustaría que estas cuatro tardes fueran un paréntesis en el día a día y reencontrarnos", ha instado Blanca García.