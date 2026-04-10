Soria tiene diez días a partir del lunes para elegir nuevo alcalde

SORIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Carlos Martínez dejará de ser alcalde de la ciudad de Soria en el pleno extraordinario que se celebra este lunes 13 de abril y, a partir de entonces, habrán de pasar un máximo de diez días antes del pleno de investidura donde se conocerá el sustituto de Martínez.

En el pleno del lunes 13 de abril, tras la renuncia de Martínez a su acta, será necesario cubrir su baja con un nuevo concejal del Partido Socialista. La siguiente en la lista, en el número 14, es María Antonio Dulce, quien deberá renunciar oficialmente ante la Junta Electoral, algo que extraoficialmente ha hecho por motivos laborales, ya que ahora vive fuera de Soria.

En el número 15 se encuentra Javier Antón, quien a partir del lunes se convertiría en nuevo concejal del Ayuntamiento de Soria. Antón es el nombre elegido para ser el sustituto de Carlos Martínez. Sin embargo, hasta su proclamación como tal en el pleno extraordinario de investidura, ejercerá como alcalde en funciones el teniente de alcalde, Luis Rey.

En el pleno de investidura, Antón se postulará como alcalde, momento tras el cual comenzará la votación en la que pasará a ser el nuevo regidor de la ciudad avalado por la mayoría absoluta de que dispone el PSOE en el Consistorio soriano.