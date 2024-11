Soria ¡Ya!, dispuesto a no enmendar las cuentas a la totalidad, cree que PP y PSOE negocian "en la sombra"

VALLADOLID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, se ha mostrado dispuesto a no presentar enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2025, en caso de presentarse, para presentar mejoras vía enmiendas parciales si bien ha asegurado que tiene la sensación de que los grupos Popular y Socialista "están negociando por debajo" y "están negociando en la sombra".

En este sentido ha asegurado que si Soria ¡Ya! negocia con la Junta lo va a hacer "con luz y taquígrafos" y con información a los medios "de cada reunión y del contenido de esas reuniones".

Ceña ha asegurado también que acudirá a la reunión que ha convocado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el próximo lunes para hablar sobre el anteproyecto de presupuestos de la Comunidad, a pesar de que los sorianos se reafirman en la conveniencia de que la Junta apruebe y registre el proyecto de ley de presupuestos.

"Iremos a la reunión pero yo me hago varias preguntas, primero, ¿para qué nos llama?", se ha preguntado en tono retórico Ceña que ha recordado que ya ha acudido a más encuentros con Fernández Carriedo en los que el portavoz "no ha movido la postura de la Junta ni un milímetro".

Ceña ha aclarado que eso no es negociar y sí una "adhesión incondicional" que los sorianos no van a dar y se ha preguntado por otro lado si Fernández Carriedo tiene verdaderamente capacidad para aceptar las propuestas de Soria ¡Ya! a un proyecto que sólo apoyarán si les gusta, premisa que ahora no se cumple, ha lamentado, porque carece de las partidas que necesita Soria y sólo "lo mismo que sea presupuestado y pospuesto durante muchos años".

También ha confirmado su presencia en la reunión el procurador por Valladolid Francisco Igea que ha aclarado que acudirá con la intención de decir al portavoz "exactamente" lo mismo, que aprueben y registren el proyecto de presupuestos.

"No va a ser una reunión muy extensa, pero no me gustaría que se nos dijese que nosotros estamos cerrados", ha asumido Igea que ha aclarado que no está cerrados a un diálogo que, en cualquier caso, debe producirse en las Cortes.

En la misma línea se ha pronunciado Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, que ha explicado que aunque el lunes no podrá acudir a la reunión presencialmente pedirá hablar por teléfono con el portavoz a la hora a la que le ha citado para pedirle "que deje de hacer el ridículo" y "presente de una vez por todas" el presupuesto para aprobarlo en el Consejo de Gobierno e, "inmediatamente", lo registre en las Cortes para empezar a negociar "donde tiene que negociarse", en las diferentes comisiones y "con luz, taquígrafos y a la vista de todo el mundo".

En este sentido, ha cargado contra la estrategia de Fernández Carriedo de negociar el presupuesto "en un despacho con café, copa y puro", una práctica "de épocas pretéritas" que, según ha aclarado al político del PP, no es acorde con la Democracia ni con lo que la ciudadanía exige, "que es total transparencia".