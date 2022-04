Soria ¡Ya! echa en falta que Mañueco cite la despoblación como "el mayor desafío" y reclama un "gran pacto"

Ángel Ceña expresa que no pueden apoyar la investidura porque aporta "demasiadas dudas, inconcreciones y derechos en peligro"

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha lamentado este lunes durante la sesión plenaria de investidura de Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente de la Junta que en el discurso inicial el candidato 'popular' y en el acuerdo alcanzado con Vox para formar Gobierno no aparece la lucha contra la despoblación como "el mayor desafío" para la comunidad.

Así lo ha expresado Ceña en su primer turno de intervención como parte del Grupo político que conforma la formación soriana junto a UPL, durante la sesión vespertina del debate que previsiblemente sitúe a Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de los 31 procuradores del PP y los 13 de Vox.

En ella, el portavoz de Soria ¡Ya! ha planteado que "en estas condiciones" su formación no puede apoyar esta investidura, pues considera que hay "demasiadas dudas, incertidumbres, inconcreciones y derechos adquiridos en peligro".

Tras lanzar un claro mensaje contra el "abandono" que considera Soria ¡Ya! que sufre esta provincia desde décadas y de advertir de que si bien la despoblación es un problema de toda la comunidad, en Soria es más grave ya "se acaba el tiempo", ha explicado sus dudas sobre el interés de PP y Vox por hacer frente a este problema.

El portavoz de la formación representada en el hemiciclo por tres parlamentarios ha asegurado que hace "dos años y medio" en su primera investidura como presidente de la Junta, Fernández Mañueco consideraba "el problema de la despoblación como el mayor desafío de la comunidad" y se comprometía a la creación de un "grupo de expertos independientes", pero ha aseverado que "hoy ni siquiera ha dicho que es el mayor desafío".

"No podemos seguir mareando la perdiz, es necesario un gran pacto o acuerdo político", ha enfatizado Ceña, quien ha apuntado que cuando el nuevo Gobierno "decida hacer frente de una vez a este problema" encontrará a Soria ¡Ya! "con la mano tendida" para abordar este problema "de Soria, de Castilla y León y de estado".

Eso sí, ha añadido que en las líneas del acuerdo entre PP y Vox "no parece que la despoblación sea el mayor desafío", pues ha afirmado que no figura expresamente entre los once ejes del mismo, y solo "en el punto 29 de 32" acciones de gobierno apuntan que las poli ticas contra la despoblación y demografía será "una cuestión prioritaria" y además con, en su opinión, "una inconcreción apabullante".

También ha incidido Ceña en la necesidad de impulsar una Ley "contra la despoblación y por la repoblación", en la que se definan zonas despobladas de acuerdo a los criterios que marca la Unión Europea y "a partir de ahí desarrollar una estrategia".

En este sentido, ha hecho referencia a la reclamación de Soria ¡Ya! de que el reparto de fondos europeos como los Feader o Feder deje en la provincia un 12 por ciento del total, debido a las condiciones de especial "riesgo de desaparición", pues pese a contar con una densidad de población de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado --la más baja de Castilla y León-- recibe "solo el 2 por ciento de esos fondos".

"Algo se ha hecho mal, muy mal, y ustedes son cómplices igual que el gobierno de la nación", a incidido Ceña, pero ha reprochado que Mañueco quiera "escurrir" la responsabilidad al decir que no se trata de un problema exclusivo de Castilla y León.

Del resto de políticas reflejadas en el acuerdo de Gobierno, Ceña ha hecho hincapié en la sanitaria y las comunicaciones e infraestructuras. Con respecto a la primera cuestión, ha recordado que la atención sanitaria telefónica, pese a que se ha incrementado, deja en desventaja a una población envejecida como la de Soria. "El modelo tiene que cambiar pero para bien, no se puede quedar nadie atrás", ha advertido el portavoz de la formación provincial.

Además, ha recordado la necesidad, a su juicio, de buscar soluciones a la pérdida de médicos, ya que ha mantenido que en tres de las cuatro comunidades limítrofes con Soria --Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra-- las retribuciones de los sanitarios son mejores.

PROMESA DE UNIDAD DE RADIOTERAPIA "15 AÑOS DESPUÉS"

Otros ejemplos de medidas que se deberían tomar sería "convertir" al hospital de Soria como universitario, o cumplir la promesa de la unidad de radioterapia, pues ha recalcado con asombro que este lunes la ha vuelto a "prometer" Fernández Mañueco 15 años después de que lo hiciera el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera.

En cuanto a la conectividad y las comunicaciones ha apostillado que "no tener Internet de alta velocidad hoy, es como no tener agua caliente en los años 50 del siglo XX", por lo que ha asegurado que "aplaudiría" si viera cumplido que en 2023 haya internet de alta velocidad en todo el territorio, pero ha ironizado con que el PP "ha prometido tantas cosas" que no se lo cree.

Por otro lado, ha recordado que el 'Plan Soria 1' fue "un fracaso" y la "segunda" edición "duró una hora y media", ya que se publicó a las 7.30 del pasado 20 de diciembre y a las 9.00 Fernández Mañueco anunciaba en Twitter la disolución del Gobierno y dejaba el plan "sin presupuesto".